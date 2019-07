I Griffin, Seth MacFarlane vuole ancora realizzare il film

AnimazioneTV NewsCinema I Griffin

04/07/2019

Il film de I Griffin è ancora nella lista delle cose da fare di Seth MacFarlane!

Nel mese di febbraio, l'emittente televisiva americana FOX ha rinnovato la serie TV animata di successo di Seth MacFarlane, I Griffin, per una diciottesima stagione. Ma ancora non si hanno notizie di un film de I Griffin, del quale però si hanno rumor da molti anni. A questo proposito è intervenuto il creatore della serie Seth MacFarlane:

Ne abbiamo parlato per anni. Il film de I Griffin è ancora nella mia lista delle cose da fare. Ho abbastanza chiaro in mente il senso di ciò che devo realizzare. Ce l'ho da tanto tempo. Ma non mi ci sono ancora dedicato.

Si parla di un film sulla famiglia Griffin da molti anni ormai. Nel 2007 MacFarlane ha detto di voler realizzare il film e poteva essere un ottimo momento, dato il successo della serie. Un anno dopo, nel 2008, MacFarlane ha dichiarato che avrebbe terminato il film entro un anno. Nonostante MacFarlane non abbia ancora realizzato il lungometraggio animato, è riuscito comunque a dare qualche indizio sul film. Il creatore de I Griffin ha dichiarato in passato che un film gli avrebbe permesso di fare qualcosa che in TV non avrebbe mai potuto fare e immaginava il film come un musical in vecchio stile, simile a Tutti insieme appassionatamente. Quest'ultimo è un film del 1965 con Julie Andrews, che ha ricevuto ben 10 candidature ai Premi Oscar nel 1966 e ha trionfato in 5 categorie: Miglior film, Miglior regia, Miglior montaggio, Miglior sonoro e Miglior colonna sonora.

Qualche anno dopo, nel 2011, MacFarlane è tornato a parlare del film, confermando un accordo per la realizzazione del film, che avrebbe girato lui stesso e scritto insieme al co-produttore della serie Ricky Blitt. Poi, però il progetto è stato interrotto a causa della lavorazione del sequel cinematografico di Ted. Prima di adesso, MacFarlane ne ha parlato nell'ormai lontano 2015.

Cosa ne sarà del film de I Griffin: verrà mai realizzato?