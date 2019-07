I Simpsons, ecco i Funko Pop dedicati allo speciale Treehouse of Horror

CuriositàAnimazioneTV News I Simpson

di Giuseppe Benincasa - 04/07/2019 12:03 | aggiornato 04/07/2019 12:07

Direttamente dagli episodi speciali horror La Paura Fa Novanta, ecco i nuovissimi e fantastici Funko Pop! de I Simpson!

5 condivisioni

Treehouse of Horror, o meglio conosciuto come La Paura fa Novanta, è una serie di episodi speciali di Halloween de I Simpson, che narrano storie ispirate a film o serie horror o di fantascienza. Questi episodi non sono in continuity con la serie regolare della famiglia Simpson e ognuno di loro, chi più chi meno, rappresenta una vera chicca nel panorama dell'animazione in TV.

Funko, che già ha realizzato le sue figure de I Simpson, non si è lasciata sfuggire l'occasione di mettere in commercio anche le vynil figure tratte dagli episodi de La Paura fa Novanta. Ed eccole, presentate nell'immagine qui sotto:

Funko La famiglia Simpson in versione Treehouse of Horror

Presumendo che ne usciranno degli altri, questa è solo la prima ondata di Funko Pop! legati a La Paura fa Novanta:

Pop! King Homer

Pop! Panther Marge

Pop! Fly Boy Bart

Pop! Demon Lisa

Pop! Alien Maggie

Non è stata comunicata ancora una data di uscita ufficiale ma si presume che questi primi 5 Funko Pop!, dedicati agli episodi de La Paura fa Novanta, possano essere in commercio dal prossimo fine ottobre/inizio novembre, a cavallo di Halloween ovviamente.

Gli episodi di Treehouse of Horror hanno fatto il loro debutto ne I Simpson fin dalla seconda stagione. Ogni episodio è composto da tre mini storie. Tutte hanno preso ispirazione dai classici del cinema e della letteratura, per la maggior parte sia in campo horror che fantascientifico/fantasy. Tra questi si ricordano: Dracula di Bram Stoker, King Kong, Nightmare on Elm Street, Quarto potere, La Mosca, Starship Troopers, Sex and the City, Shining, Frankenstein e molti altri.

Quale di questi Funko Pop! non vi farete scappare?