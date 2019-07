Ice on Fire, il documentario prodotto e narrato da Leonardo DiCaprio, arriva in TV

TV News

di Rina Zamarra - 04/07/2019 12:27 | aggiornato 04/07/2019 12:32

Sky Arte e Sky Atlantic trasmetteranno Ice on Fire il prossimo 7 luglio: il documentario, prodotto da Leonardo DiCaprio, esplora le soluzioni per ridurre il surriscaldamento globale.

Ice on Fire arriva sugli schermi italiani dopo la presentazione al Festival di Cannes 2019. Il documentario di Leila Conners, prodotto da Leonardo DiCaprio, sarà trasmesso domenica 7 luglio alle 21:15 in prima visione assoluta su Sky Arte e Sky Atlantic per il ciclo Il racconto del reale.

La regista e l’attore sono tornati a collaborare insieme dopo l’esperimento de L’undicesima ora, il documentario del 2007 incentrato sempre sui problemi ambientali.

La nuova collaborazione è nata, ancora una volta, sotto il segno dell’ecologia e del clima. In questo caso, però, Leila Conners ha deciso di raccontare come sia possibile invertire la situazione e come sia possibile accettare la sfida di scienziati e ricercatori. Ice on Fire, infatti, entra nel vivo della questione del surriscaldamento globale mostrando le soluzioni ideate dagli esperti del settore.

In particolare, il documentario si sofferma sulla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una tecnica che consiste nel prelevare l’anidride carbonica, per stoccarla nel fondo degli oceani o nella terra e trasformarla in altro.

È questa una delle soluzioni caldeggiate da Ice on Fire, ambientato in paesi come la Norvegia, l’Islanda, l’Alaska, la Svizzera, l’America e il Costa Rica.

HD Getty Images Leonardo DiCaprio alla première di Ice on Fire

Leonardo DiCaprio ha molto a cuore i problemi ambientali. Nel 1998, infatti, ha dato vita a una fondazione per proteggere le aree selvagge della Terra ed è stato nominato ambasciatore delle Nazioni Unite contro i cambiamenti climatici. Nel presentare il documentario, prodotto con il padre George DiCaprio, l’attore ha dichiarato:

Abbiamo deciso di realizzare Ice on Fire per dare voce a tutti quegli scienziati e ricercatori che lavorano instancabilmente tutti i giorni in prima linea per rallentare i cambiamenti climatici…Questo film fa molto più che mostrare cosa c’è in ballo se si procede a essere incuranti e indifferenti al problema e dimostra come, con l’aiuto degli scienziati più coinvolti in questa battaglia, tutto questo possa essere combattuto. Spero che il pubblico, vedendolo, sia stimolato ad agire e a fare qualcosa per proteggere il nostro bellissimo pianeta.

HD SKY Un'immagine da Ice on Fire

Non perdetevi l’appuntamento con Ice on Fire. Segnatevi la data: domenica 7 luglio alle 21:15.