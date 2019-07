Il contenuto delle scene extra di Avengers: Endgame nelle sale da oggi

Cinema

Cosa si troverà nella versione aggiornata di Avengers: Endgame che arriva oggi nelle sale? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli di questa "edizione estesa".

Gli eroi stanno per tornare. Dopo una cavalcata incredibile nelle sale a fine aprile, Avengers: Endgame è pronto a tornare al cinema per un ultimo giro di valzer con il proprio pubblico. Sono già diversi i fan che sono ansiosi di tornare a vedere l'ultima avventura (fino a questo momento almeno) di Capitan America, Thor, Iron Man e tutti gli altri supereroi che in questi undici anni di Marvel Cinematic Universe hanno imparato a conoscere e amare. La curiosità principale però riguarda ciò che effettivamente sarà possibile vedere in questi giorni al cinema.

Già, perché Avengers: Endgame ovviamente non torna nella stessa identica versione di qualche settimana fa. Sin dall'annuncio della nuova release è stato comunicato che si sarebbe trattato di una sorta di edizione estesa, che contiene dei materiali extra, rimossi nel montaggio originale. Ora, a poche ore dalle nuove proiezioni anche per l'Italia, sono finalmente disponibili alcune informazioni su questi contenuti aggiuntivi. Se quindi siete curiosi di sapere cosa ci sarà nella versione di Avengers: Endgame nelle sale da stasera, continuate a leggere!

La prima aggiunta sarà un tributo a Stan Lee. Il leggendario autore di fumetti, creatore di gran parte dei più noti supereroi della storia e scomparso lo scorso anno, è diventato un'icona del Marvel Cinematic Universe grazie ai suoi ripetuti camei nei film e nelle serie TV del franchise. Quella in Avengers: Endgame è la sua ultima apparizione di questo tipo. Non ci sono dettagli precisi su ciò che si vedrà in questo tributo, ma si sa che si concluderà con la frase "Stan, ti amiamo 3000" che richiama una delle battute più note del film.

Il secondo contenuto extra è invece una scena eliminata che riguarda Hulk. Si tratta di una sequenza che gli autori apprezzavano moltissimo, ma che sono stati costretti a tagliare per ragioni di ritmo e sintesi. In questa scena vediamo per la prima volta il Golia Verde nella sua nuova incarnazione che riesce a unire la forza di Hulk e la mente di Bruce Banner. Assistiamo al suo operato da supereroe, mentre salva un gruppo di civili da un palazzo in fiamme, fino a quando riceve la chiamata da Capitan America per andare alla riunione vista nel film, in cui gli eroi provano a porre le basi per il viaggio nel tempo.

Infine l'ultimo contenuto riguarda Spider-Man: Far From Home, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe che arriverà settimana prossima in Italia. Si tratta di una breve sequenza presa direttamente dalla nuova avventura di Peter Parker. I protagonisti sono Maria Hill e Nick Fury, che arrivano in una città messicana per indagare sul ciclone che l'ha devastata che, stando ai cittadini avrebbe "una faccia". Quando quest'ultimo attacca, improvvisamente appare Mysterio che consiglia ai due membri dello S.H.I.E.L.D. di farsi da parte e lasciarlo operare: "Non volete essere coinvolti in questo".

Siete incuriositi da queste nuove scene? Pensate di tornare a vedere Avengers: Endgame in queste sere? Quale scena siete più ansiosi di rivedere sul grande schermo?