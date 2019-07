TV News

04/07/2019

J. A. Bayona, già regista di Jurassic World - Il regno distrutto, The Impossibile e The Orphanage, dirigerà i primi due episodi della serie TV Il Signore degli Anelli. Ecco le sue parole.

Ottime notizie per i fan de Il Signore degli Anelli. L'attesissima serie TV ispirata alla grande opera di Tolkien, in fase di produzione da parte di Amazon Prime Video, ha trovato il suo regista, almeno per i primissimi due episodi.

Colui che si occuperà di dirigere i primi due appuntamenti con Il Signore degli Anelli non è di certo uno sconosciuto. Parliamo di J. A. Bayona, noto per essere il regista di film come Jurassic World - Il regno distrutto, The Orphanage e The Impossible, solo per citarne alcuni. Il regista non è però del tutto nuovo neppure al mondo delle serie TV, avendo diretto alcuni episodi di Penny Dreadful.

Bayona ha confermato la sua partecipazione come regista de Il Signore degli Anelli via Twitter:

J.R.R. Tolkien created one of the most extraordinary and inspiring stories of all time. I can’t wait to take audiences around the world to Middle-earth and have them discover the wonders of the Second Age, with a never before seen story.https://t.co/imSFOSh5MJ — JA Bayona (@FilmBayona) July 3, 2019

J. R. R. Tolkien ha creato una delle storie più straordinarie e stimolanti di tutti i tempi. Non vedo l’ora di riportare il pubblico di tutto il mondo nella Terra di Mezzo e far scoprire loro le meraviglie della Seconda Era, con una storia che non è mai stata vista prima.

La serie TV è in fase di scrittura da parte del team creativo composto da J. D. Payne e Patrick McKay. Senza contare che Bryan Cogman, già sceneggiatore e co-produttore esecutivo de Il Trono di Spade, ha firmato come consulente per il progetto. Poco si sa della trama al momento, tranne il fatto che esplorerà nuove storie precedenti a La compagnia dell'Anello di Tolkien e che le riprese dovrebbero avere luogo in Nuova Zelanda, dove è già stata girata la trilogia cinematografica di gran successo diretta da Peter Jackson.

I tre film de Il Signore degli Anelli hanno infatti incassato la bellezza di oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il cast comprendeva Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler, Sean Astin e Orlando Bloom, mentre ancora nulla si sa degli attori che prenderanno parte al progetto televisivo. La trilogia cinematografica, inoltre, ha anche vinto ben 17 premi Oscar.

Non ci resta che aspettare per scoprire i registi degli altri episodi e, soprattutto, chi saranno gli attori chiamati all'impegnativo compito di bissare il successo dei film e quello dei libri di Tolkien.

Via: Deadline