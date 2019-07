Jeremy Renner rifiutò il ruolo di Hellboy nel film di Guillermo del Toro

Cinema

Jeremy Renner ha rifiutato il ruolo di Hellboy nel film di Guillermo del Toro. L'interprete di Occhio di Falco nell'universo cinematografico Marvel rivela le sue motivazioni.

Jeremy Renner è l'interprete di Occhio di Falco/Clint nell'universo cinematografico Marvel. L'attore è apparso in Thor (in un cameo), The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e Avengers: Endgame.

Tutti siamo abituati a vedere Renner con arco e frecce, ma l'attore ha quasi interpretato un altro ruolo iconico: quello di Hellboy. Renner è stato ospite di Life is Short, il podcast dell'attore Justing Long, e durante l'intervista, ha rivelato di aver rifiutato il ruolo protagonista nel film del 2004 di Guillermo del Toro.

Sarebbe stata una bella opportunità, ma Renner ha rifiutato la parte ed ha anche spiegato nel dettaglio i motivi. L'attore ha detto:

Mentre leggevo la sceneggiatura pensavo: 'Non la capisco... Non riesco a connettermi con la storia. Non riesco a trovare un modo per entrare nel personaggio'.

Ma Renner farebbe la stessa scelta oggi? Assolutamente sì. L'attore ha sottolineato:

Ho zero rimpianti. Anzi, il più delle volte mi dico: 'Sono contento di non aver accettato'.

Renner non si sentiva adatto per la parte: non riusciva a sentirla sua.

Il ruolo di Hellboy nel film di Guillermo del Toro è andato poi a Ron Perlman, che ha interpretato il personaggio anche nel sequel. David Harbour di Stranger Things, invece, è stato il protagonista del reboot del 2019.

Renner ha avuto un'esperienza totalmente diversa con Occhio di Falco e l'universo cinematografico Marvel. L'attore ha rivelato:

Quando mi hanno presentato il personaggio, mi sono detto: 'Fantastico, un personaggio senza superpoteri - ha solo delle grandi abilità. Posso entrare nella parte'. Avrei rifiutato il ruolo di Thor - non mi avrebbero mai scelto per quella parte, ma in generale non saprei proprio cosa fare con un ruolo del genere, mi dispiace.

Insomma, Jeremy Renner preferisce sicuramente dei personaggi più umani e senza particolari superpoteri.

