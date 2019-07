L'horror italiano Remothered Tormented Fathers arriva anche su Nintendo Switch

Videogames

04/07/2019

Le terrificanti avventure di Rosemary Reed sbarcano anche sugli schermi ibridi della console Nintendo. E promettono un'estate da brivido per tutti i fortunati possessori di Switch.

Stormind Games e Darril Arts "giocheranno" anche con Nintendo Switch. È infatti ufficiale l'arrivo dell'apprezzato survival horror made in Italy Remothered Tormented Fatehers anche sulla console ibrida del colosso di Kyoto, dopo le release su PC, Xbox One e PlayStation 4 dello scorso anno.

L'uscita è fissata per il 26 luglio di quest'anno, per un'estate da brividio per tutti i fortunati possessori dell'ultima piattaforma della "grande N". Per celebrare il lieto evento, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo e terrificante trailer, che mostra le caratteristiche principali della produzione e ci cala nelle sue oscure atmosfere:

Remothered Tormented Fathers è un horror game che affonda le sue radici nella più gloriosa tradizione del genere di appartenenza. E che non nasconde mai le sue ispirazioni, dalla saga di Clock Tower ai cult nipponici Haunting Ground e Rule of Rose. Bandite allora sparatorie e azione più concitata, per lasciare spazio alla tensione restituita dalla fuga, dagli enigmi e dallo scorrere inesorabile del tempo. La cura per le inquadrature, la costruzione del senso di ansia, i continui richiami a capolavori cinematografici del passato come Il Silenzio degli Innocenti, Psycho e Rosemary's Baby, sono tutti elementi che lasciano ben intendere quali siano le inclinazioni dell'opera di Stormind Games e del catanese Chris Darril - autore di videogiochi, artista e regista italiano.

Nel titolo vestiamo i panni di Rosemary Reed, un'affascinante donna di 35 anni, che raggiunge la casa di un notaio in pensione, il dottor Felton, affetto da una misteriosa malattia. La donna viene accolta da Gloria, l'infermiera che si occupa dell'uomo. Quando Rosemary rivela le sue vere intenzioni, ecco che il terrore ha inizio. Anche - e finalmente! - su Nintendo Switch.

Il consiglio è insomma quello di supportare un indie nostrano, che non ha nulla da invidiare a nessuno. Almeno fino al lancio del già annunciato sequel, Remothered Going Porcelain!