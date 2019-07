Curiosità

04/07/2019 10:12 | aggiornato 04/07/2019 10:17

Let it Go di Frozen è in cima alla classifica delle canzoni Disney più amate nel mondo dagli ascoltatori di Spotify.

0 condivisioni

Qual è la tua canzone Disney preferita? Dai Classici ai più moderni racconti animati e live-action, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Le canzoni originali che accompagnano le storie disneyane hanno segnato l'infanzia di intere generazioni e, grazie all'aiuto di compositori, cantanti e musicisti di talento, continuano a infondere magia anche nei racconti di recente e prossima uscita. In attesa di scoprire che sorprese hanno preparato per noi Il Re Leone (a cui prenderà parte anche Beyoncé), Mulan, e altre favole originali e non, qualcuno ha deciso di stilare la classifica delle canzoni Disney più amate.

Una lista di preferenze assoluta è difficile da compilare, così il sito Play Like Mum si è concentrato su un dato molto preciso: gli ascolti su Spotify. La ricerca riguarda gli ascolti dal 2008 (anno del lancio della piattaforma streaming musicale) fino ad oggi, e ha preso in considerazione titoli che vanno dalla cosiddetta "Età d'oro" (iniziata nel 1937 con Biancaneve e i Sette Nani e conclusasi nel '42) fino a quella del "Nuovo Rinascimento Disney", in cui attualmente ci troviamo.

Non stupirà, quindi, scoprire che le produzioni degli ultimi dieci anni si sono trovate leggermente "avvantaggiate" rispetto ai Classici: non tanto per qualità intrinseca delle canzoni, ma per vicinanza storica all'uscita dei film nelle sale. E pochi saranno sorpresi di apprendere che anche in questo caso Frozen - Il Regno di Ghiaccio si conferma l'assoluto vincitore.

La storia di Anna ed Elsa, popolarissima tra i piccoli spettatori e non solo, è presente nella top ten con due brani: Love is an Open Door (La Mia Occasione in versione italiana) e, ovviamente, la bellissima Let it Go (All'Alba Sorgerò). Quest'ultima è davvero la regina della classifica Disney di Spotify, con circa 90mila riproduzioni in più rispetto alla seconda canzone sul podio, How Far I'll Go di Moana (Oltre L'orizzonte).

Anche il film di Oceania compare due volte nella top 10, che annovera tra i suoi brani Classici You'll Be in My Heart da Tarzan, A Whole New World (Il Mondo è Mio) da Aladdin e la sempre popolare Under the Sea (In Fondo al Mar) da La Sirenetta.

Ecco la classifica delle 10 canzoni Disney più ascoltate nel mondo su Spotify:

Let It Go, Frozen – 298 milioni di ascolti How Far I’ll Go, Oceania – 205 milioni di ascolti You’re Welcome, Oceania – 181 milioni di ascolti Life Is A Highway, Cars – 153 milioni di ascolti Beauty And The Beast, La Bella e la Bestia (2017) – 148 milioni di ascolti You’ll Be In My Heart, Tarzan – 132 milioni di ascolti A Whole New World, Aladdin – 121 milioni di ascolti Try Everything, Zootropolis – 119 milioni di ascolti Love Is An Open Door, Frozen – 113 milioni di ascolti Under The Sea, La Sirenetta – 109 milioni di ascolti

Play Like Mum però si è spinta oltre, arrivando a stilare la lista delle 50 canzoni Disney più amate nel mondo dagli ascoltatori di Spotify:

HD Play Like Mum Clicca sul pulsante qui sotto per scaricare l'immagine ad alta risoluzione Scarica l'immagine

La top 50 è un mix di brani recenti e del passato, da Robin Hood a Big Hero Six, passando anche per l'intramontabile La Bella e la Bestia, che è in classifica sia con brani tratti dal Classico animato, sia dal più recente remake con Emma Watson.

Qual è la canzone Disney che ascoltate di più?