Le prime immagini ufficiali del matrimonio di Sophie Turner e Joe Jonas (e l'abito della sposa)

Sia Sophie che Joe hanno postato su Instagram la stessa immagine in bianco e nero, che cattura il momento in cui percorrono la navata felici e sorridenti, mano nella mano. Ad accompagnare le foto condivise, la medesima didascalia: ' Mr and Mrs Jones '.

Sophie Turner e Joe Jonas hanno condiviso la prima foto del loro matrimonio francese . Durante la celebrazione delle nozze presso lo Château de Tourreau lo scorso 30 giugno, non erano trapelate molte fotografie, se non qualche scatto rubato. Ora, finalmente, possiamo ammirare con attenzione gli abiti dei novelli sposi.

