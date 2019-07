Legion 3x01, tra culti hippie e viaggi nel tempo

TV News Legion

di Lorenzo Bianchi - 04/07/2019 10:07 | aggiornato 04/07/2019 10:11

Il primo episodio della terza stagione di Legion ha presentato il nuovo status quo della serie, introducendo quello che sarà il leitmotiv di quest'anno: i viaggi nel tempo.

0 condivisioni

Se dovessimo scegliere un solo termine per descrivere Legion, probabilmente quella parola sarebbe "straniante". Per uno show tratto da un fumetto supereroistico, la serie TV dedicata al più potente mutante dell'Universo Marvel ha infatti da sempre giocato con toni e scelte narrative audaci, soluzioni in grado di confondere e spiazzare continuamente il pubblico.

Appare quindi coerente la decisione di aprire la terza e ultima stagione del serial mostrandoci il nuovo status quo attraverso gli occhi di un personaggio completamente inedito, la giovane Jia-Yi alias Switch, rendendo il ritorno nel mondo di Legion complesso ma non per questo meno intrigante.

Tutta la prima metà dell'episodio è un trip ipnotico e spaesante, un viaggio in cui la ragazza - una mutante dotata del potere del teletrasporto - viene guidata da volantini, spot radiofonici e messaggi nascosti fino all'attuale covo di David.

HD FOX Jia-Yi alias Switch, il nuovo personaggio di Legion interpretato da Lauren Tsai

Dopo lo sconvolgente colpo di scena che ha chiuso la passata stagione, in cui il figlio di Charles Xavier è fuggito via con Lenny ed è passato dall'essere l'eroe della storia al suo principale antagonista, era difficile ipotizzare quale sarebbe stata la prima mossa dei due. Ricalcando l'anima naif e spiccatamente anni '60 che la serie ha tirato fuori in più di un'occasione, abbiamo scoperto che la coppia ha fondato una comunità marcatamente hippie che venera David come fosse un Dio, un culto in cui ai membri è concesso ogni tipo di piacere a patto che si liberino della propria vita passata al fine di abbracciare il loro vero io.

Nel colloquio fra il più potente tra i mutanti e la giovane viaggiatrice temporale sono prepotentemente tornate a galla le tematiche principali della serie, dalla fiducia all'amore fino alla vendetta, ora tutte connotate da una forte negatività di fondo. David non sembra infatti credere più nei buoni sentimenti e nell'onestà delle persone, preferendo ricorrere all'utilizzo della telepatia per leggere le menti dei suoi discepoli piuttosto che fidarsi della loro parola.

Per la prima volta dall'inizio dello show, il figlio di Xavier è sembrato sicuro di se stesso e delle proprie capacità, anche se non abbastanza da impedire alla Divisione 3 e ai suoi ex amici di ucciderlo. Fortunatamente per lui, in suo soccorso sono venuti i poteri di Switch, che ha più volte viaggiato nel tempo riuscendo infine ad avvertirlo e permettendogli di fuggire.

HD FOX David è ora il leader di un culto hippie che lo venera al pari di un Dio

Come sempre curatissima a livello visivo e ricca di soluzioni stravaganti (dai momenti musicali ai titoli di testa posti a fine episodio), la premiere della terza stagione di Legion ha già messo bene in evidenza tutti gli elementi principali che caratterizzeranno quest'ultima annata della serie.

Al centro di tutto pare ci saranno i viaggi nel tempo, con il personaggio di Switch a fare da ago della bilancia nello scontro tra David e il Re delle Ombre, entrambi pronti a giocarsi qualsiasi carta pur di garantirsi la presenza della giovane mutante tra le proprie fila. Lo showrunner Noah Hawley sembra inoltre intenzionato a sfruttare questa meccanica narrativa per introdurre - come anticipato dal trailer - il celebre padre del protagonista, Charles Xavier, che potrebbe aiutare il figlio a capire quale sia la giusta strada da seguire.

Al momento la ragazza non sembra avere molti dubbi su quale dei due contendenti seguire, ma se siete fan della serie sapete bene come in quest'ultima gli schieramenti sono destinati a cambiare rapidamente e nei modi più sorprendenti.

Per scoprire quale sarà la prossima mossa di David non vi resta che sintonizzarvi mercoledì 10 luglio alle ore 21 su FOX e gustarvi il nuovo episodio di Legion, come sempre in prima visione assoluta.