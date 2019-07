Lucca Comics & Games 2019: annunciati come ospiti Hirohiko Araki e Thomas Astruc

FumettiAnimazione

04/07/2019

Il famoso mangaka de Le Bizzarre Avventure di Jojo e l'autore della serie animata Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir, saranno presenti all'edizione 2019 di Lucca Comics & Games.

Si è tenuta a Lucca la prima conferenza dedicata ai contenuti principali del prossimo Lucca Comics & Games. L'edizione 2019 avrà come tema principale Becoming Human, rappresentato dalla bellissima illustrazione di Barbara Baldi, autrice di diversi fumetti per Oblomov Edizioni, che metterà in risalto tutto ciò che ci rende umani. Dunque ampio spazio alle emozioni che i tanti aspetti della quotidianità ci danno, inclusi anche fumetti, cinema, videogiochi e tutti i fantastici elementi che compongono l'evento ormai divenuto di caratura internazionale.

Tra le emozioni che ci rendono umani c'è anche la sorpresa nello scoprire i primi ospiti internazionali che saranno presenti in questa edizione di Lucca Comics & Games. Quest'anno come ospite d'onore sarà presente un mangaka di grande fama mondiale, ossia Hirohiko Araki, il creatore della famosissima serie de Le Bizzarre Avventure di Jojo, che cura da ormai oltre 30 anni.

Il mangaka sarà presente durante le giornate del 30 e 31 ottobre grazie anche alla collaborazione della casa editrice Star Comics, che cura le opere del maestro sin dagli albori. Questa sarà la prima volta in assoluto in cui Araki parteciperà a una convention estera, dunque la sua partecipazione sarà un evento imperdibile per i fan. Star Comics, tramite un comunicato stampa, ha spiegato che il maestro non terrà sessioni di autografi, ma la casa editrice invita i fan a seguire gli aggiornamenti perché in futuro arriveranno nuovi dettagli sulle modalità per incontrare Hirohiko Araki.

Araki e le sue storie sono ormai diventate una pietra miliare nel mondo dei manga e del fumetto in generale. Il suo tratto inconfondibile e la sua passione per la moda gli hanno permesso di collaborare nel 2011 con Gucci, per cui ha disegnato i suoi personaggi con indosso alcuni capi della famosa marca. Nel 2009 il maestro è stato scelto come uno dei cinque rappresentanti internazionali per una mostra sul mondo del fumetto al Museo del Louvre di Parigi. Per l'occasione disegnò una storia con protagonista Rohan Kishibe (personaggio della quarta serie di Jojo) che visita proprio il Louvre.

Tra le sue grandi passioni ci sono la musica Rock e l'Italia, infatti i riferimenti alla musica e al nostro paese sono moltissimi nei suoi manga, tanto che la quinta serie de Le Bizzarre Avventure di Jojo, chiamata Vento Aureo, è interamente ambientata in Italia. Proprio in questo periodo l'anime dedicato a Vento Aureo è prossimo alla conclusione.

Oltre ad Araki ci saranno anche altri ospiti internazionali, tra cui Thomas Astruc, creatore della serie animata Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir. La serie è diventata un successo internazionale trasmessa in 130 paesi con milioni di fan in tutto il mondo. L'opera è rivolta a un pubblico di giovanissimi e parla di Marinette, protagonista timida e insicura, che è in grado di diventare molto più coraggiosa, determinata e sicura di sé vestendo i panni del suo alter-ego Ladybug.

La serie animata è un inno al girl power e vuole mandare un messaggio positivo alle tante bambine che lo guardano, ispirandosi alla protagonista. Thomas Astruc sarà tutti i giorni al Family Palace, il centro di Lucca Junior, ovvero l'area della convention dedicata alle famiglie. L'autore sarà disponibile per sketch e firmacopie, inoltre terrà un evento per i fan di tutte le età.

Cosa ne pensate delle ultime novità di Lucca Comics & Games 2019? Pensate di andarci dopo aver saputo di questi grandi ospiti?