Nintendo porterà Layton's Mystery Journey su Switch a novembre

In questo nuovo capitolo della serie il Professor Hershel Layton è scomparso e starà a sua figlia Katrielle prendere il ruolo di protagonista e ritrovarlo. Il gioco avrà un cast di nuovi personaggi, come Ernest Drowrig, giovane assistente di Katrielle, e Sherl, un cane parlante che la seguirà nelle sue avventure.

Torna una delle saghe più famose per gli appassionati di rompicapo, infatti arriva su Nintendo Switch Layton's Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari - Edizione Deluxe . Il titolo, uscito in passato su 3DS e su mobile, sarà lanciato il prossimo 8 novembre. I partecipanti al Japan Expo di Parigi, che si terrà dal 5 al 7 luglio, potranno provarlo in anteprima.

