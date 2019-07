CinemaCuriosità

di Marcello Paolillo - 04/07/2019 12:07 | aggiornato 04/07/2019 12:11

Spider-Man: Far From Home ha guadagnando 39.3 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione negli Stati Uniti. Intanto, lo scorso 3 luglio, un evento a Venezia ha celebrato l'uscita del film diretto da Jon Watts. Guarda il video.

Lo scorso 1 giugno, Spider-Man: Far From Home (secondo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland) ha debuttato nei cinema di Cina, Giappone e Hong Kong, facendo registrare ben 111 milioni di dollari d'incassi.

C'era grande attesa quindi per l'uscita del film nelle sale americane (prevista per il 2 luglio) che a quanto pare è andata meglio del previsto. Come riportato da Deadline, Far From Home ha infatti segnato un primo record realmente sorprendente, guadagnando ben 39,3 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione negli Stati Uniti. Ciò rende la pellicola di Jon Watts il miglior risultato di sempre nella giornata di martedì.

Uscito in 4.634 sale del Nord America, Far From Home potrebbe traquillamente raggiungere i 125 milioni di dollari in appena 6 giorni (quasi 8 milioni in più rispetto a quanto ottenuto nello stesso arco di tempo dal precedente Spider-Man: Homecoming).

Ma non è finita qui.

La serata di Spider-Man a piazza San Marco

Nella serata di ieri, 3 luglio, in piazza San Marco la notte veneziana è stata illuminata da un evento spettacolare dedicato proprio alla nuova avventura di Spider-Man.

Della durata di 20 minuti (a partire dalle ore 22:00) la performance ha trasformato Venezia in uno spettacolo di luci e suoni, con una proiezione di immagini dedicate a Spidey sulla facciata di Palazzo Ducale, sulla facciata sud-est del campanile e grazie a un video mapping su schermo olografico posizionato tra le due colonne del Todaro.

Trovate il video ufficiale dell'evento organizzato dall'agenzia di comunicazione Micromegas in collaborazione con il Comune di Venezia, Sony Pictures e Warner Bros. Entertainment Italia in cima alla notizia. Poco più in basso, invece, un filmato di 11 minuti che riassume la serata assieme.

Infine, ecco una nuova clip in italiano del film ambientata proprio a Venezia, che mostra il nostro Peter Parker fronteggiare l'arrivo dell'Elementale d'Acqua.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far From Home è atteso nei cinema italiani dal 10 luglio 2019.

Nel cast, oltre a Tom Holland, troviamo anche Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson e Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio).

Siete ansiosi di rivedere l'Arrampicamuri sul grande schermo?