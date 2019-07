The Bodyguard: Kevin Costner rivela che la Principessa Diana voleva partecipare al sequel

Kevin Costner e il poster di The Bodyguard: quella donna non è Whitney Houston

No, non era un'attrice

Che ne pensate: come sarebbe stato il film con Lady Diana come protagonista?

Purtroppo, Lady Diana non ha fatto in tempo a leggere quel copione . Nell’agosto del 1997, la sua vita è stata spezzata prima che potesse dare il suo assenso definitivo al progetto.

I due si sono sentiti telefonicamente grazie a Sarah Ferguson, ex cognata della Principessa. Durante la chiacchierata, Costner ha confessato di voler scrivere il ruolo avendo in mente proprio Lady Diana e di aver ottenuto un primo assenso dalla Principessa . Lei sarebbe stata cioè interessata al ruolo. Durante l’intervista Costner ha raccontato la telefonata nel dettaglio:

Tra un’intervista e l’altra, Kevin Costner continua a parlare del film. Qualche giorno fa aveva rivelato che la donna nel poster di The Bodyguard non era affatto Whitney Houston , ma la sua controfigura. Non contento, ha fatto una seconda rivelazione relativa al sequel del film. L’attore ha dichiarato che Lady Diana era interessata a vestire i panni della protagonista femminile del secondo capitolo.

