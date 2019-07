The Terror: Infamy, i trailer vanno oltre gli orrori della storia

TV News

di Simona Vitale - 04/07/2019 08:21 | aggiornato 04/07/2019 08:26

L'emittente statunitense AMC ha rilasciato una nuova versione del trailer di The Terror: Infamy, seconda stagione della serie TV antologica prodotta da Ridley Scott. Ecco i filmati e le ultime sugli attesi nuovi episodi.

Una delle serie TV più acclamate dello scorso anno da parte di pubblico e critica è stata sicuramente The Terror, prodotta da Ridley Scott e distribuita negli USA dall'emittente AMC mentre a livello internazionale è andata in onda su Amazon Prime Video.

Per la precisione, The Terror è una serie TV antologica con gli episodi della seconda stagione che saranno del tutto slegati da quelli della prima stagione, offrendoci sia una storia nuova che personaggi del tutto diversi. In apertura dell'articolo potete così gustarvi il trailer di The Terror: Infamy, diretto da Josef Kubota Wladyka e ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

La sinossi ufficiale ci porta durante Seconda Guerra Mondiale, con l'internamento dei giapponesi-americani e con le conseguenze di Hiroshima. The Terror: Infamy è incentrata su una serie di bizzarre morti che perseguitano una comunità nippo-americana e il viaggio di un giovane per capire e combattere l'entità malevola che ne è responsabile.

Il protagonista della serie TV è l'attore Derek Mio, che interpreta Chester Nakayama, figlio di immigrati giapponesi che ha il sogno di lasciare l'isola in cui vive per diventare un eroe di guerra nell'esercito. Nel cast incontriamo anche Kiki Sukezane (Lost in Space) nei panni di Yuko, una misteriosa donna del passato di Chester, Cristina Rodlo nei panni di Luz, la fidanzata segreta di Chester, Shingo Usami nei panni di Henry Nakayama, padre di Chester, Naoko Mori (Everest) come Asako Nakayama, madre di Chester, e Miki Ishikawa (9-1-1) nei panni di Amy, un'amica della famiglia Nakayama.

Di seguito potete gustarvi anche un altra versione del trailer di The Terror: Infamy che AMC ha diffuso online alcuni giorni fa:

Per gli appassionati di The Terror, c'è da dire che AMC parteciperà al Comic-Con di San Diego il 19 e 20 luglio con un panel dedicato alla serie TV. Saranno presenti alcuni membri del cast con i produttori esecutivi Alexander Woo e Max Borenstein, mentre a moderare ci penserà Hanh Nguyen.

The Terror: Infamy debutterà su AMC il 12 agosto. Ancora nulla sappiamo sulla messa in onda della serie TV a livello internazionale, compresa l'Italia, ma è facile pensare che anche questa nuova stagione verrà trasmessa da Amazon Prime Video. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali in merito.

Via: SlashFilm