Tolo Tolo di Checco Zalone esce il 1° gennaio 2020 (e lascia il Natale a Ficarra e Picone)

Cinema

di Rina Zamarra - 04/07/2019 11:34 | aggiornato 04/07/2019 11:39

Checco Zalone arriverà nei cinema il primo giorno del nuovo anno: Tolo Tolo debutterà l'1 gennaio, preceduto dal film di Ficarra & Picone in sala il 12 dicembre.

20 condivisioni

Gli italiani potranno festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia di Checco Zalone. Il film del comico pugliese debutterà al cinema l'1 gennaio del 2020. Ebbene sì, Tolo Tolo non uscirà più nel periodo natalizio.

Secondo alcuni, la decisione è stata presa da Medusa per evitare lo scontro diretto con un altro film italiano molto atteso: Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni. In realtà, sembra che il calendario delle uscite sia stato modificato per fare posto al nuovo film di Ficarra & Picone. La pellicola non ha ancora un titolo e i due comici siciliani sono impegnati proprio in questo periodo nelle riprese in Marocco. Si conosce, però, la trama che dovrebbe essere incentrata su un viaggio nel tempo di un ladro e di un prete. I due viaggeranno fino all’anno della nascita di Gesù e incontreranno Erode, interpretato da Massimo Popolizio. Il film uscirà in sala il 12 dicembre del 2019.

Sono iniziate le riprese del nuovo film di @FicarraePicone, nelle sale dal 12 dicembre!

Prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, distribuito da #MedusaFilm.#FicarraePicone #CinemaItaliano pic.twitter.com/xlhuqt6jOf — Medusa Film (@medusa_film) June 10, 2019

Insomma, la quinta commedia di Zalone arriverà con il nuovo anno. L’attesa è molto alta, anche perché si tratta della prima prova come regista del comico.

Al momento non è stata pubblicata la sinossi ufficiale. Sono trapelati, però, alcuni interessanti dettagli sul copione scritto dallo stesso Zalone, con la collaborazione di Paolo Virzì. Il film dovrebbe ruotare sul rapporto tra un boss pentito, un comico napoletano e un agente di scorta. L’attore e regista ha girato tra l’Italia e l’Africa e ha scritto la colonna sonora del film, che include una canzone dal titolo Se t’immigra dentro il cuore. Lo stesso titolo, Tolo Tolo, dovrebbe essere l'espressione pronunciata da un bambino africano quando incontra per la prima volta il protagonista del film.

Medusa ha annunciato il cambio di data durante la presentazione ufficiale del listino della prossima stagione cinematografica. E, oltre al film di Zalone, c’è un’altra pellicola comica che i fan stanno aspettando. Si tratta del ritorno al cinema di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il loro film, Odio l’estate, debutterà il 30 gennaio 2020.