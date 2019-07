Will Smith e Tom Holland insieme per Spie sotto copertura: il nuovo trailer

Animazione

I due attori sono i protagonisti del film d'animazione ispirato al corto Pigeon: Impossible.

C’è una nuova coppia pronta a salvare il mondo, quella formata da Will Smith e Tom Holland. I due attori, reduci dal successo di Aladdin e Spider-Man: Far from home, sono i protagonisti di Spie sotto copertura il nuovo film d’animazione di 20th Century Fox, in arrivo nelle sale cinematografiche dal 25 dicembre.

Smith presterà la voce al super e affascinante agente segreto Lance Sterling, mentre Holland doppierà il giovane e brillante scienziato Walter Beckett.

Tutti conoscono Lance Sterling, “la più grande spia del mondo” capace di portare a termini missioni pazzesche. All'inizio del trailer lo vediamo fuggire da un centinaio di uomini armati di katana e recuperare una valigetta su un elicottero in volo per poi planare con una tuta alare, in pieno stile Mission: Impossible con un pizzico di Men in Black.

Tra i suoi collaboratori c’è il giovane scienziato Walter, che gli propone incredibili invenzioni tra cui la sua ultima, un’arma segreta capace di rivoluzionare il mondo dello spionaggio: l’occultamento biodinamico, ovvero un progetto capace di far scomparire le persone.

Quando Lance beve per sbaglio la pozione, abbandonerà il suo corpo per ritrovarsi in quello di un piccione. “I piccioni sono ovunque e nessuno li nota”, spiega Walter sul perché ha scelto proprio l’uccello come copertura “È la forma più perfetta che una spia possa assumere”.

Spie sotto copertura è una divertente commedia realizzata da Troy Quane (I Puffi – A Christmas Carol) e Nick Bruno (L’era glaciale - In rotta di collisione) ispirata al corto di animazione del 2009 di Lucas Martel Pigeon: Impossible (dove un piccione prendeva possesso di una valigetta compromettendo la missione di un’agente segreto). Nel cast anche Rashida Jones (Toy Story 4), Karen Gillan (Avengers: Endgame) e DJ Khaled.