05/07/2019

Azione, suspense, paura, brividi, mistero, emozioni e risate. L'estate si scalda anche in sala, con i nuovi titoli del weekend del 6 e 7 luglio 2019.

Le temperature bollenti vi stringono d'assedio e le vacanze sono un miraggio? Prendetevi un break con la magia del grande schermo. Nel fine settimana alle porte, in sala arrivano ben 7 nuovi titoli e promettono emozioni, risate e... brividi!

Dal terzo capitolo della fortunata saga action Escape Plan, con l'inossidabile Sylvester Stallone, al dramma sentimentale Due Amici, fino al terrificante horror Annabelle, con i coniugi demonologi Ed e Lorraine Warren di nuovo sulla breccia, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Scoprite qui tutti i film al cinema nel weekend del 6 e 7 luglio 2019 e non perdetevi nessuna novità con l'articolo dedicato alla programmazione completa del mese.

Azione

Escape Plan 3 - L'ultima sfida

Azione, Thriller - USA, 2019 - Durata 97 Min.

Ray Breslin viene incaricato di ritrovare la figlia di un magnate di Hong Kong, rapita per quello che a prima vista sembra un tentativo di estorsione. L'uomo viene affiancato da due esperti di sicurezza locali: Bao Yung, che si sente responsabile per non avere impedito il sequestro della giovane donna, e Shen LO, un maestro di arti marziali con un coinvolgimento molto personale nella vicenda. Le cose si complicano (ancora) quando Ray viene colpito negli affetti da Lester Clark Jr, figlio di un suo ex socio in affari. Insieme alla vecchia conoscenza Trent DeRosa, l'uomo affronta una ultima, terribile sfida...

Il film è diretto da John Herzfeld ed è interpretato da Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, Harry Shum Jr., Devon Sawa, Daniel Bernhardt, 50 Cent, Malese Jow, Russell Wong, Jeff Chase.

Per saperne di più, date un'occhiata all'approfondimento su MondoFox.

Commedie

Restiamo amici

Commedia - Italia, 2019 - Durata 87 Min.

Alessandro ha 40 anni, è vedovo e ha un figlio adolescente, Giacomo. La morte della moglie lo ha colpito duramente ed è sull'orlo della depressione. Ma una telefonata dal lontano Brasile dell'amico di una vita, Luigi, cambia le sue prospettive. L'uomo è gravemente malato e ha bisogno del suo aiuto. Ma un aiuto un po'... particolare. Il padre appena mancato gli ha lasciato una eredità milionaria, ma per riscuoterla deve dimostrare di avere un figlio. Peccato che Luigi sia un single incallito. Ed ecco la proposta per Alessandro: "prestargli" Giacomo per ingannare il notaio, in cambio di una consistente ricompensa. Il giovane vedovo accetta, ma la faccenda prende una piega inaspettata...

Diretta da Antonello Grimaldi, la pellicola annovera nel cast Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Libero De Rienzo, Sveva Alviti, Mirko Trovato, Ivano Marescotti.

Ti presento Patrick

Commedia, Family - Gran Bretagna, 2018 - Durata 94 Min.

La vita della 30enne Sarah viene stravolta in pochi giorni. Dopo che il fidanzato chiude con lei, la nonna muore e le lascia "in eredità" il suo Carlino, Patrick. La giovane non ci mette molto a scoprire che il quattro zampe non solo è viziatissimo, ma è anche un incredibile portatore di guai e problemi. Ma tra una disavventura e l'altra, poco alla volta, la ragazza inizia ad affezionarsi al suo nuovo, ingombrante coinquilino. Non solo, la presenza di Patrick dà una svolta inaspettate alla vita di Sarah... anche per quello che riguarda l'amore.

Il film è diretto da Mandie Fletcher e conta sulla presenza di Beattie Edmondson, Jennifer Saunders, Ed Skrein, Tom Bennett, Emily Atack, Adrian Scarborough, Gemma Jones, Cherie Lunghi, Emilia Jones, Bernard Cribbins.

Se vi incuriosisce, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

Drammatici

Due amici

Drammatico, Sentimentale, Commedia - Francia, 2015 - Durata 100 Min.

Clément fa la comparsa al cinema ed è follemente innamorato di Mona, che lavora a un chiosco della Gare du Nord. Il giovane corteggia in modo plateale la ragazza, ma lei rifiuta ogni avances e ogni invito e tutte le sere scappa letteralmente via per prendere il treno. Disperato, Clément chiede aiuto al suo migliore amico, Abel. Quest'ultimo aspetta Mona a fine turno e le impedisce di partire, pregandola di parlare con Clément. Ma quello che i due amici non sanno, è che Mona è una detenuta in regime di semilibertà. Il mancato rientro in carcere getta la giovane nella disperazione. Ma poi la notte di Parigi e la presenza di Clément e Abel hanno il sopravvento...

Diretta da Louis Garrel, la pellicola è interpretata dallo stesso Louis Garrel e da Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Mahaut Adam, Pierre Maillet, Laurent Laffargue, Christelle Deloze, Rachid Hami, Pierre Devries, Aymeline Valade.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

Horror

Annabelle 3

Horror, Thriller - USA, 2019 - Durata 106 Min.

Dopo il loro ultimo incontro, i coniugi demonologi e cacciatori di spettri Ed e Lorraine Warren decidono di rinchiudere Annabelle nella loro "stanza dei manufatti". La coppia sigilla la bambola dentro una teca di vetro benedetta con la convinzione di mettere fine una volta per tutte alla sua maledizione. Ma così non è. Una sera, Ed e Lorraine lasciano a casa loro figlia, Judy, con la babysitter, Mary Ellen. Le due sono raggiunte da una amica della ragazza, Daniela, che dice di volere fare loro compagnia, ma in realtà ha uno scopo segreto. La giovane ha perso da poco il padre e e spera di trovare un canale di comunicazione con lui nella stanza dei manufatti. Ma a risponderle è Annabelle e da quel momento per le 3 inizia una notte da incubo.

Il film è diretto da Gary Dauberman e annovera nel cast Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Emily Brobst, Steve Coulter, Eddie J. Fernandez, Stephen Blackehart, Michael Cimino.

Se siete fan dei coniugi Warren, non perdetevi l'articolo dedicato e la testimonianza della vera figlia della coppia di demonologi. E in attesa di vedere il film (che ha ottenuto Rating R), iniziate a entrare in atmosfera con un tour della terrificante "stanza dei manufatti".

Thriller

Il segreto di una famiglia

Thriller, Drammatico - Argentina, Francia, 2018 - Durata 117 Min.

Argentina, giorni nostri. Eugenia e Mia sono due sorelle (all'apparenza) molto unite, anche se lontane. La prima vive a Parigi, mentre la seconda è rimasta nella sontuosa tenuta di famiglia nei dintorni di Buenos Aires, La quiete. Quando il padre delle due ragazze ha un ictus, Eugenia torna a casa. La madre Esmeralda la accoglie a braccia aperte e anche Mia è felice di rivedere la sorella. Ma serenità e unione sono solo una lastra sottile su un buco profondo di segreti, rancori e tensioni sepolti per troppo tempo e pronti a esplodere.

Diretta da Pablo Trapero, la pellicola conta sulla presenza di Bérénice Bejo, Martina Gusman, Edgar Ramirez, Graciela Borges.

Scoprite di più nell'approfondimento su MondoFox e nell'articolo dedicato alle case più famose del cinema.

L'ultima ora

Thriller - Francia, 2018 - Durata 104 Min.

Durante una giornata di scuola come tante, nel prestigioso collegio privato Saint Joseph, un professore si suicida davanti agli occhi increduli e atterriti dei suoi allievi. A sostituirlo viene chiamato il giovane supplente Pierre Hoffman. L'uomo si accorge subito che nella classe c'è un gruppo di 6 ragazze e ragazzi diversi dagli altri. Il preside conferma la sua osservazione, spiegando che si tratta di allievi molto dotati. Ma Pierre è convinto che ci sia dell'altro. Deciso ad andare fino in fondo, il giovane supplente viene avvolto da una sinistra e inquietante ragnatela di eventi.

Il film è diretto da Sébastien Marnier ed è interpretato da Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Gringe, Grégory Montel, Pascal Greggory, Luàna Bajrami, Victor Bonnel, Véronique Ruggia Saura, Thomas Scimeca.

Se vi incuriosisce, date un'occhiata all'articolo su MondoFox.