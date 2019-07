Cyberpunk 2077 potrebbe diventare un film grazie a Keanu Reeves

Cyberpunk 2077, lavori in corso su un seguito? CD Projekt RED non commenta

L'uscita di Cyberpunk 2077 è attesa invece per il 16 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One.

Il mio film preferito è Blade Runner, ma riconosco assolutamente che si tratti di un film cerebrale, e 2049 lo era anche di più. Un film di questo tipo non consente in modo particolare alle persone di unirsi al suo mondo e a capirlo, anche se allo stesso tempo non vuoi puntare tutto solo sull'azione.

Oltre che nell'universo videoludico, però, Cyberpunk potrebbe sbarcare anche in quello cinematografico: a ritenerlo è proprio Pondsmith, che pur rifiutando di rivelare informazioni dettagliate in un'intervista a VGC ha affermato che aver coinvolto Keanu Reeves nel gioco è un segnale molto importante.

Nato come un gioco da tavolo firmato da Mike Pondsmith , Cyberpunk sta diventando un videogioco grazie a Cyberpunk 2077 , la prossima fatica della software house polacca CD Projekt RED, già autrice della trasposizione interattiva dei romanzi che hanno dato vita alla serie The Witcher.

