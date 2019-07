Daemon X Machina arriva su Switch con una speciale Limited Edition

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 05/07/2019 08:16 | aggiornato 05/07/2019 08:19

Il gioco per Nintendo Switch Daemon X Machina avrà una speciale Limited Edition per l'Europa.

Daemon X Machina è ormai vicino alla sua data di lancio. Il titolo esclusiva per Nintendo Switch dedicato al combattimento tra robot giganteschi arriverà a settembre e l'azienda giapponese ha rivelato che il gioco avrà una speciale Limited Edition per tutti gli appassionati.

La speciale edizione da collezione si chiamerà Daemon X Machina Orbital Limited Edition, e sarà un'esclusiva per l'Europa e l'Australia.

Quest'edizione conterrà, oltre ovviamente al gioco, anche un artbook di 100 pagine, uno steelbook, una statuetta di 18 cm dell'Arsenal, il mezzo che useremo nel gioco, e una speciale confezione realizzata in stile hangar, con un compartimento dove poter inserire l'action figure.

La storia di Daemon X Machina ha luogo sul nostro pianeta dopo che una luna è entrata in collisione con esso provocando un cataclisma. L'energia rilasciata dal satellite ha trasformato le intelligenze artificiali che si sono rivoltate contro l'umanità- Gli Outers, un gruppo di piloti al comando di speciali robot da combattimento, hanno ottenuto delle speciali abilità dopo essere entrati in contatto con la misteriosa energia. Adesso queste persone sono diventati i guardiani dell'umanità in costante conflitto contro le forze delle intelligenze artificiali chiamate Arms of Immortals.

Nel gioco potremo creare il nostro alter ego con un'ampia gamma di scelte di personalizzazione, ma la cosa più interessante sarà la gestione del nostro Arsenal, che potremo modificare a nostro piacimento dotandolo di diverse armi e risorse.

La Limited Edition sarà disponibile in un numero limitato di copie per l'Europa e l'Australia. Daemon X Machina è previsto su Nintendo Switch per il prossimo 13 settembre.