Dracula: un primo sguardo alla miniserie BBC tratta da Bram Stoker

di Chiara Poli - 05/07/2019 09:34 | aggiornato 05/07/2019 09:38

Un grande romanzo, un adattamento molto atteso, la firma di due autori e produttori sinonimo di garanzia: ecco Dracula, la miniserie di BBC con Claes Bang. Guardiamo le prime immagini e scopriamo tutto sulla produzione.

Ricordate la notizia con i dettagli della miniserie in tre parti prodotta da BBC sul Conte Dracula?

Ebbene, sono arrivate le prime immagini.

Tratta dal classico di Bram Stoker, Dracula è firmata da Steven Moffat e Mark Gatiss, già insieme dietro le quinte di due grandi produzioni TV come Doctor Who e Sherlock.

Le riprese sono state effettuate il Slovacchia, per poi trasferirsi ai Bray Studios, gli ex studios della Hammer Films, famosa per i film sul conte Dracula interpretato dal grande Christopher Lee.

Nelle prime immagini dell'attesa miniserie prodotta da Hartswood Films per BBC vediamo il protagonista, Claes Bang (The Affair, The Bridge: La serie originale, The Square) nei panni dell'immortale Conte.

Al suo fianco, sul set, ci sono Chanel Cresswell, Matthew Beard (The Imitation Game), Lyndsey Marshal, John Hefferman (Collateral), Catherine Schell (l'indimenticabile Maya di Spazio: 1999), Youssef Kerkour (Jack Ryan), Jonathan Aris (Morgan, Sherlock), Clive Russell (Sherlock Holmes), Morfydd Clark (Kate Dickens in Dickens: L'uomo che inventò il Natale), Sacha Dhawan (Iron First) e Nathan Stewart-Jarrett (Misfits).

La regia dei tre episodi è firmata da Jonny Campbell (Westworld, Il seggio vacante), Damon Thomas (Penny Dreadful, Dirk Gently) e Paul McGuigan (Slevin - Patto Criminale).

La storia è quella del romanzo: nel 1897 il nobile decaduto Conte Dracula si mette in viaggio dalla Transilvania al cuore della città di Londra, dove il suo destino s'intreccerà a quello di una serie di altri personaggi.

Mark Gatiss, autore e produttore, reciterà in un ruolo ancora sconosciuto. Memorabili la sua interpretazione di Mycroft Holmes, il fratello del protagonista, in Sherlock, il suo ritratto del principe reggente in Taboo accanto a Tom Hardy e la sua partecipazione a Doctor Who, in vari ruoli, per oltre 10 anni.

Dracula: la miniserie andrà in onda su BBC nel Regno Unito e sarà disponibile su Netflix per tutto il resto del mondo.

Siete ansiosi di vederla?