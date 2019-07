Hugh Grant a Roma: l'attore si crede vittima dei paparazzi e fa una figuraccia

Evidentemente, l’attore stava chiedendo alla Melara di spostarsi. L’incidente è stato chiarito subito e Hugh Grant ha restituito il telefono alla legittima proprietaria. Secondo indiscrezioni, però, non ha voluto fare un selfie con la Presidente di Ama, che ha preferito non commentare l’accaduto.

La notte scorsa la presidente di Ama Luisa Melara, nel corso di un sopralluogo nell’area del Centro Storico di Roma, ha riscontrato la presenza di più sacchi di rifiuti (evidentemente prodotti da un’utenza non domestica) mescolati e abbandonati sul suolo pubblico. Dopo aver individuato l’esercizio commerciale che aveva prodotto la catasta di materiali non differenziati, un ristorante/minimarket biologico, la presidente è entrata nel locale, si è presentata e ha chiesto spiegazioni.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok