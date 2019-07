I vermi parassiti che sembrano usciti da un episodio di Stranger Things avvistati in Texas

Curiosità

Una donna texana ha scoperto in casa propria dei vermi che sembrano provenire dal Sottosopra di Stranger Things.

Nelle scene finali della prima stagione di Stranger Things, Will Byers (uno dei protagonisti della serie) si dirige in bagno per sputare una specie di vermiciattolo nel lavandino. Pura fantascienza, chiaramente, ma la creatura uscita dalla bocca del ragazzino non sembrerebbe così diversa da alcuni invertebrati scoperti da Marranda Ganucheau, residente nello Stato del Texas.

La donna, secondo quanto riportato da KHOU, ha trovato i viscidi vermi in questione sul portico di casa sua. Li ha descritti come "snelli, neri e scivolosi", aggiungendo inoltre che "hanno un aspetto strano". Provengono dal Sottosopra? No.

Dopo una ricerca su Google, Marranda ha scoperto che si trattava probabilmente del Platydemus manokwari e il Texas Invasive Species Institute (TISI) lo ha successivamente confermato. Il verme, che somiglia tantissimo all'embrione del Demogorgone, si nutre di lumache ed è una potenziale minaccia non solo per altri animali ma anche per gli esseri umani, essendo portatore di pericolosi parassiti.

Il TISI spiega che tra questi si annovera l'Angiostrongylus cantonensis, il quale può causare "gravi malattie gastrointestinali o del sistema nervoso centrale negli esseri umani", oltre alla meningite eosinofila. Il sito web del TISI mette in guardia dal sollevare o toccare l'animale a mani nude, proprio perché potrebbe fungere da incubatrice per il parassita. La donna texana si augura che la sua esperienza possa essere utile a persone che abitano in posti in cui il Platydemus manokwari prospera. Ha infatti detto a KHOU:

Siate consapevoli del fatto che queste piccole creature potrebbero essere nel vostro giardino e assicuratevi che i vostri bambini e cani non le mangino!

Ok, i vermi trovati da Marranda non proverranno da un'altra dimensione, ma fanno davvero ribrezzo. Quale sarebbe la vostra reazione se li scovaste nel vostro cortile?

