Il cameo di Stan Lee in Guardiani della Galassia Vol. 2 in versione Hot Toys

CuriositàCinemaCelebrity

05/07/2019 10:52 | aggiornato 05/07/2019 10:57

Hot Toys ha deciso di dedicare una delle sue dettagliate figure alla leggenda dei fumetti Stan Lee.

1 condivisione

Lo chiamavano "l'uomo dei camei". Stan Lee, il Generalissimo dei fumetti Marvel, è apparso brevemente in un lungo elenco di film con protagonisti i personaggi della Casa delle Idee per lasciare la sua impronta anche negli adattamenti per il grande schermo delle storie che ha contribuito a creare.

A poca distanza dalla sua morte (il fumettista ci ha lasciati a novembre 2018), arriva l'ennesimo tributo a lui dedicato. Hot Toys ha infatti svelato una nuova figure ispirata al cameo di Stan Lee in Guardiani della Galassia Vol. 2, in cui l'abbiamo visto brevemente nei panni di un astronauta. Nella breve scena, parla con gli Osservatori, figure che amano "sorvegliare" e presenziare gli eventi più importanti dell'universo Marvel. Lee sta raccontando alcuni fatti della sua vita precedenti al suo arrivo nello spazio, spiegando come in passato sia stato anche un addetto alle consegne. Una scena dall'apparenza innocente, che però all'epoca (2017) fece sollevare molte teorie sulla vera identità del suo personaggio: che si trattasse di un Osservatore?

In ogni caso, questa ennesima versione di Stan Lee al cinema sarà presto disponibile per i suoi fan più accaniti.

Hot Toys ha anticipato che la figure (nella tradizionale scala 1:6) si potrà acquistare in "mercati selezionati", senza specificare per il momento ulteriori dettagli. Intanto, le immagini di Stan Lee astronauta ci mostrano diversi dettagli interessanti di questo oggetto da collezione, dagli immancabili occhiali da sole all'elmetto removibile, ovviamente portato con il gran sorriso che aveva sempre contraddistinto il Generalissimo.

Che ne pensate di questa nuova figure con Stan Lee astronauta? Vi piacerebbe se a questa ne seguissero altre, magari con una dedicata all'ultimo cameo del grande fumettista, in Avengers: Endgame?