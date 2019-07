One Piece: Stampede, un nuovo trailer pieno d'azione per il film

In attesa dell'arrivo al cinema della nuova pellicola, Doraemon festeggierà un altro importante anniversario. Ad agosto 2019 si celebrano infatti i 50 anni dalla prima pubblicazione del manga in Giappone.

Il franchise svelerà presto nuovi dettagli sul nuovo progetto. È già chiaro, però, che nonostante le premesse la storia si discosterà parecchio da quella di Doraemon nel paese preistorico (Nobita no kyōryū)) del 1980 e del remake Doraemon - The movie: Il dinosauro di Nobita del 2006.

Il franchise ha svelato il primo teaser trailer del lungometraggio d'animazione, che già dal titolo ci anticipa uno stretto legame con un passato molto, molto lontano. Poco si sa dei nuovi "dinosauri da compagnia" che accompagneranno Nobita e Doraemon in questa avventura. Le immagini, però, ci forniscono già un'anteprima dell'aspetto dei piccoli Kyu e Myu : uno è verde; l'altro è rosa. I due verranno scoperti (forse per caso o forse no) dai protagonisti che già conosciamo.

