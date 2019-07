Jason Momoa, la vacanza a Venezia con Lisa Bonet e la sfilata con Zendaya a Roma

Celebrity

di Giulia Greco - 05/07/2019 14:09 | aggiornato 05/07/2019 14:14

Jason Momoa è in Italia! Dopo essere stato in vacanza a Venezia, si è spostato a Roma per assistere alla sfilata di Fendi ai piedi del Colosseo.

2 condivisioni

L'Italia è una meta turistica ambita da tante star del cinema e della televisione e neppure Jason Momoa è riuscito a resistere al fascino della penisola.

Il Khal Drogo di Game of Thrones e la compagna Lisa Bonet si sono rilassati a Venezia lungo i canali della Laguna di San Marco. Tra i fan italiani dell'attore, che hanno avuto modo di scattare una foto con il loro beniamino, ci sono i responsabili del ristorante veneziano Do Forni.

Ecco uno scatto pubblicato su Instagram.

Gli scatti rubati dell'attore lo ritraggono a torso nudo, coi muscoli in evidenza, gli addominali scolpiti, i lunghi capelli sciolti e un costume da bagno nero.

Jason Momoa is a dripping-wet Aquaman as he goes shirtless in Venice with Lisa Bonet https://t.co/lY7rvQ08Mc pic.twitter.com/rS7N1NKcxU — maxkrish (@hscelebrities) July 3, 2019

Momoa e Bonet hanno fatto tappa in Italia dopo aver trascorso qualche giorni in Francia in occasione del matrimonio della figlia di Lisa, Zoe Kravitz, nata dal matrimonio con Lenny.

Jason Momoa and Lisa Bonet Explore Italy After Zoe Kravitz Wedding: Photos Jason Momoa, wife Lisa Bonet and their two children, Lola and Nakoa-Wolf, explored Venice, Italy, after Bonet’s daughter Zoë Kravitz’s wedding to Kar... https://t.co/XYLGIvgaIn #news #celebrity #lifestyle pic.twitter.com/eongYi1kHC — BreakingNewsFeed (@Global2NewsFeed) July 2, 2019

Venezia non è stata l'unica città italiana a fare da sfondo alle vacanze di Momoa. L'attore ha fatto una capatina nella capitale, dove ha assistito alla sfilata Haute Couture di Fendi ai piedi del Colosseo. Il défilé, che ha reso omaggio allo storico direttore creativo del marchio, Karl Lagerfeld, scomparso lo scorso febbraio, finanzierà il restauro del Tempio di Venere grazie a una donazione di 2,5 milioni di euro.

La sfilata, chiamata The Dawn of Romanity, ha portato in passerella 54 capi artigianali, di cui 21 realizzati in pelliccia sostenibile, ricavata dalla lavorazione di cashmere e altri materiali. Gli altri invece erano rielaborazioni di vecchi modelli.

HD Getty Images

In prima fila, accanto a Momoa, c'erano anche Susan Sarandon, Catherine Zeta-Jones, Luca Guadagnino, Vittoria Puccini e Zendaya.

L'attrice di Euphoria e Spider-Man: Far From Home affiancherà Momoa nel film Dune, basato sull'omonimo romanzo di Frank Herbert. La pellicola sci-fi annovera nel cast anche i nomi di Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, David Dastmalchian, Stephen Henderson, Charlotte Rampling e Javier Bardem.

@Zendaya😉 with Jason Momoa at the Fendi Fall-Winter Collection in Rome, Italy pic.twitter.com/SPR6lQCctX — Confidential (@in_adaz) July 5, 2019

Sia Momoa che Zendaya hanno commentato entusiasti la loro esperienza a Roma.

Zendaya ha detto:

Sono così felice! Non è male trascorrere così il primo giorno a Roma. Sono molto fortunata a essere qui.

Momoa invece ha definito Roma la città più romantica al mondo per lui e la moglie: "È il nostro piccolo angolo romantico, è tutta nostra".