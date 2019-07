Animazione

Katsuhiro Otomo, presente all'Anime Expo di Los Angeles, ha annunciato un nuovo progetto animato per Akira e un nuovo film intitolato Orbital Era.

Il padre di Akira, Katsuhiro Otomo, in questi giorni è stato ospite all'Anime Expo di Los Angeles, dove ha tenuto un panel in cui ha rivelato l'arrivo di ben due progetti importanti. Secondo quanto detto dall'autore, Akira tornerà in versione animata, dopo oltre trent'anni dalla sua uscita originale.

Non ci sono ancora dettagli precisi sulla natura di questa grandissima rivelazione riguardo al nuovo progetto animato di Akira; al momento è stato assicurato che non si tratterà di un sequel del primo film, e non si sa nemmeno se sarà un altro film oppure una vera serie animata divisa in più puntate.

Stando ad alcune speculazioni è probabile che questa nuova serie adatterà per intero il manga di Akira: durante la realizzazione del primo film la versione cartacea non si era ancora conclusa e inoltre i tempi cinematografici hanno costretto l'autore a tagliare diverse parti dell'opera. Dunque è possibile che questa nuova serie possa essere un anime in più episodi che adatti fedelmente quanto visto nei sei volumi del manga originale di Akira.

Ancora non ci sono date per l'uscita, ma ricordiamo che è prevista l'uscita del film live-action diretto dal regista Taika Waititi nel 2021: è quindi possibile che il nuovo adattamento animato arrivi nello stesso anno. Nel frattempo Sunrise ha annunciato l'arrivo della versione rimasterizzata in 4K del film originale di Akira, previsto in Giappone per il 24 aprile 2020.

Le novità di Otomo non si limitano solo ad Akira. Il regista ha anche presentato il suo nuovo film, il terzo totalmente scritto e diretto da lui (dopo Akira e Steamboy) chiamato Orbital Era.

L'autore ha rivelato che il progetto è in piena fase di produzione e che lui si è occupato di realizzare il design di personaggi e ambientazioni del film, oltre a scriverne la sceneggiatura e dirigerlo. Sunrise ha rilasciato una breve sinossi di Orbital Era.

La storia è ambientata nel prossimo futuro in una colonia spaziale ancora in costruzione. La trama, di stampo avventuroso, seguirà le vite di alcuni giovani ragazzi mentre sopravvivono in questo ambiente particolare durante le quattro stagioni che formano un anno intero. Tramite le prospettive dei vari protagonisti verrà mostrata la verità riguardo il futuro dell'umanità.

Otomo ha dichiarato che la storia non sarà troppo legata alla scienza reale, avendo infatti anche alcuni elementi totalmente di fantasia. Durante il panel sono stati mostrati i primi sketch riguardanti personaggi e la stazione spaziale stessa.

Ancora non si ha una data d'uscita per Orbital Era.

Cosa ne pensate degli annunci fatti da Otomo all'Anime Expo? Siete incuriositi dal ritorno in forma animata di Akira?

