VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 05/07/2019 16:42 | aggiornato 05/07/2019 16:47

Arriva il trailer di lancio del nuovo videogioco dedicato a L'Attacco dei Giganti e intitolato A.O.T: 2 Final Battle.

1 condivisione

Si è da poco conclusa la terza stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti, con anche l'annuncio a sorpresa dell'arrivo di una quarta stagione nel 2020. Questa sarà anche quella finale dell'opera creata da Hajime Isayama.

Gli appassionati di questo anime e manga potranno consolarsi nell'attesa della prossima stagione con il nuovo videogioco di Koei Tecmo chiamato A.O.T. 2: Final Battle, in uscita il 5 luglio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il nuovo gioco è una versione migliorata del titolo uscito l'anno scorso, aggiunge diversi personaggi giocabili e nuove modalità, aumentandone così ulteriormente la profondità di questo secondo capitolo.

In A.O.T. 2: Final Battle saranno aggiunte diverse missioni tratte dalla terza stagione dell'anime, non ancora disponibile al momento della pubblicazione originaria del titolo. Nel gioco saranno aggiunti cinque nuovi personaggi giocabili, tra cui: Zeke, Kenny Ackermann, Traute Caven, Floch e Nifa. Con queste aggiunte, il totale dei personaggi utilizzabili all'interno del gioco salirà a 40.

Aggiunte anche nuove armi da utilizzare nei combattimenti in cui si sfrutta l'equipaggiamento per il movimento tridimensionale, come armi da fuoco e la potente Thunder Spear. Sarà inoltre possibile giocare nella nuova modalità Wall Reclamation Mode, in cui i giocatori creeranno una squadra per conquistare i territori occupati dai giganti.

A.O.T. 2: Final Battle è disponibile sia in versione completa con il gioco originale uscito a marzo del 2018, sia come upgrade a pagamento per chi possiede già il titolo originale.

Koei Tecmo

Cosa ne pensate del nuovo titolo dedicato a L'Attacco dei Giganti, lo avete già giocato?