Matt Groening lancia la sua casa editrice di fumetti: la presentazione ufficiale al SDCC 2019?

Fumetti I Simpson Futurama

di Mario Spagnoletto - 05/07/2019 12:18 | aggiornato 05/07/2019 12:23

Matt Groening, creatore de I Simpson, Futurama e Disincanto, ha deciso di creare una casa editrice tutta sua: Bapper Books.

1 condivisione

Lo scorso anno, il mondo ha dovuto dire addio a Bongo Comics, casa editrice famosa per la pubblicazione della serie a fumetti de I Simpson e Futurama. La società - di cui Matt Groening era co-fondatore - ha rilasciato il suo ultimo numero lo scorso ottobre, dopo 25 anni di onorata attività. Tuttavia, non volendo abbandonare il fruttuoso mondo dei fumetti, Groening ha deciso di creare una casa editrice tutta sua con blackjack e squillo di lusso: Bapper Books.

Secondo quanto riportato da CBR, Bapper Books potrebbe essere presentata in anteprima al San Diego Comic-Con di quest'anno, che si terrà a San Diego, per l'appunto, dal 18 al 21 luglio. È stato confermato che l'ex editore di Bongo Comics, Terry Delegeane, sarà coinvolto in qualche modo nel progetto.

Bapper Books pubblicherà una serie di fumetti basata sulla nuova serie di Groening creata per Netflix, Disincanto. La serie si intitolerà Disincanto: Untold Tales. Ecco le parole di Groening a proposito del progetto:

Siamo molto orgogliosi di presentare Disincanto: Untold Tales, un fumetto parallelo, pieno di cose che non avremmo mai potuto inserire nella serie.

Parole che lasciano presagire il meglio. La seconda stagione di Disincanto debutterà su Netflix solo nel 2020, speriamo che il fumetto arrivi un po' prima.

Bapper Books / Matt Groening

Non abbiamo altre notizie, almeno per il momento, circa la pubblicazione di altre serie. Ci toccherà attendere l'inizio del San Diego Comic-Con per avere ulteriori dettagli.