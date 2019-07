Pamela Anderson e le foto della mano rotta dall'ex

Celebrity

di Giulia Greco - 05/07/2019 15:03 | aggiornato 05/07/2019 15:15

Pamela Anderson ha ancora qualcosa da raccontare sulla relazione con Adil Rami. L'attrice ha pubblicato un video e ha accusato il calciatore di averle rotto le mani.

Pamela Anderson ha accusato il calciatore Adil Rami di tradimento e abusi. Secondo l'attrice di Baywatch, l'ex compagno sarebbe colpevole di averla torturata fisicamente e psicologicamente. Rami dal canto suo ha negato ogni cosa e ha anzi sostenuto che le accuse di Pamela sono false.

Dopo una serie di post su Instagram in cui l'ex guardiaspiaggia della TV ha raccontato della relazione violenta col calciatore francese del Marsiglia, si sono aggiunti nuovi particolari sulla vicenda.

Sul suo canale Vimeo ufficiale, la Anderson ha pubblicato un video che dimostrerebbe l'atteggiamento violento di Rami nei suoi confronti.

L'attrice ha mostrato la mano destra che viene fasciata dopo essere stata rotta.

Sul suo sito web ha scritto:

Mi ha schiacciato pesantemente le mani, specialmente quella destra, fino a romperle. Ci sono voluti sei mesi di cure mediche e controlli costanti.

L'attrice ha poi continuato:

Sono stata costretta ad andare all'ospedale perché stavo soffrendo troppo. Non riuscivo a scrivere e neppure ad aprire una bottiglia d'acqua. Mi ha afferrata in modo brutale, mi ha intimidita, trattenuta con la forza. Ora nega la violenza. Forse non capisce ciò che ha fatto. Non è mia intenzione ferirlo. È arrabbiato perché ora tutti sanno la verità. Ma non è pentito delle sue azioni.

Tuttavia non è riuscita a confessare ai medici le violenze subite: "Ho detto ai dottori che soffrivo di artrite, non potevo ammettere di essere stata picchiata".

Pur avendo avuto difficoltà a parlare della sua esperienza col pubblico e persino coi medici che si sono presi cura di lei, Pamela ha provato a discutere dell'accaduto con la sorella di Adil: "Mi ha detto di essere paziente E che sarebbe cambiato".

Nella conclusione del suo lungo post, Pamela ha detto di essere stata costretta a bloccare il numero dell'ex compagno, che continuava a mandarle messaggi e chiamarla per fissare un incontro con lei e parlare del da farsi. La Anderson però non ha nessuna intenzione di rivederlo e ha scritto che alle sue richieste ha risposto con un secco "No, grazie".