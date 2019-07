Rai Cinema Home Video: le uscite di luglio in digital edition

Cinema

di Rina Zamarra - 05/07/2019 10:02 | aggiornato 05/07/2019 10:06

Rai Cinema propone tre film in digital edition in uscita a luglio: DolceRoma di Fabio Resinaro, After di Jenny Cage e Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio.

0 condivisioni

Luglio significa grandi film grazie alle uscite in digital edition di Rai Cinema. I film in uscita saranno disponibili sulle piattaforme iTunes, Chili, RakutenTV ,TimVision e GooglePlay. Si comincia il 18 luglio 2019 con l’uscita di DolceRoma.

Il film di Fabio Resinaro racconta la storia dell’aspirante scrittore Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy). Andrea lavora in obitorio, aspettando l’occasione in grado di cambiargli la vita. E l’occasione tanto desiderata arriva quando un produttore cinematografico (Luca Barbareschi) decide di portare sul grande schermo il suo romanzo Non finisce qui.

Purtroppo, le cose non vanno esattamente come Andrea avrebbe voluto. La produzione si rivela un disastro e per salvare il progetto i due mettono in piedi un piano folle: rapire la protagonista del film per attirare l’attenzione della stampa e promuovere il film.

Il cast include anche Iaia Forte, Claudia Gerini, Luca Vecchi, Armando De Razza e Valentina Bellè.

Il 25 luglio, invece, sarà disponibile After di Jenny Cage, tratto dall’omonimo romanzo di Anna Todd. Il film ha come protagonista la giovane studentessa Tessa (Josephine Langford). Tessa è il ritratto della studentessa modello, con tanto di fidanzato dolce e affidabile. Quando arriva al college, però, le cose cambiano all’improvviso grazie all’incontro con il misterioso Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin).

Rai Cinema

Il 25 luglio esce anche il film Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, presentato al Festival di Locarno nel 2018 e vincitore del premio Nastro della legalità. Il film racconta la storia di Ismail, sfuggito alle persecuzioni in Afghanistan quando era solo un bambino. Ismail si è trasferito in Europa, dove vive con il fratello. In Afghanistan, però, c’è ancora la madre che attende speranzosa notizie dei figli. Alla fine, Ismail deciderà di abbracciare il destino della sua famiglia e del suo popolo: gli Hazara.

Rai Cinema

Buona visione con Rai Cinema!