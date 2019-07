Vacanza italiana per Sofia Vergara e Joe Manganiello: le foto

Gordon Ramsay criticato per i commenti sessuali a Sofia Vergara in un video del 2010

Gordon Ramsay criticato per i commenti sessuali a Sofia Vergara in un video del 2010

Dopo cinque anni insieme, Sofia e Joe sono innamoratissimi come il primo giorno , quando un vero e proprio colpo di fulmine li ha uniti. Lei in interviste passate aveva dichiarato che all’inizio pensava che Joe fosse troppo bello e quindi “inaffidabile”, ma poi si è completamente ricreduta. Manganiello invece ha dichiarato di aver trovato nella Vergara tutto ciò che aveva sempre cercato in una donna: fascino, bellezza, complicità, dolcezza, intelligenza.

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jul 4, 2019 at 1:57pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jul 4, 2019 at 6:45am PDT

View this post on Instagram

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jul 3, 2019 at 3:15pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jul 3, 2019 at 2:57pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jul 4, 2019 at 2:43am PDT

View this post on Instagram

Si sono fotografati anche durante la sera, tra le mille luci, lei con un lungo abito di Gucci e una borsetta di paglia, e poi – naturalmente – in barca, mentre erano diretti al ristorante che li avrebbe ospitati per l’ora di pranzo.

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jul 3, 2019 at 7:10am PDT

View this post on Instagram

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok