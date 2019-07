Stranger Things 3: i nuovi Funko! Pop includono anche il mostro della nuova stagione

TV NewsCuriosità

[Spoiler!]

di Marcello Paolillo - 05/07/2019 11:53 | aggiornato 05/07/2019 11:58

Funko ha annunciato l'arrivo di nuove figure da collezione dedicate ai personaggi di Stranger Things, in occasone dell'uscita della terza stagione.

Dalla giornata di ieri, 4 luglio, è disponibile sul catalogo di Netflix la terza stagione di Stranger Things, lo show ideato dai fratelli Duffer.

La serie ci trasporta nel 1985, più precisamente nella cittadina di Hawkins, con i giovani protagonisti alle prese coi primi amori adolescenziali e il ritorno delle mostruose creature sovrannaturali provenienti dal Sottosopra.

In occasione del lancio degli otto episodi, Funko ha realizzato una nuova serie di Pop da collezione (in arrivo ad agosto negli USA), uno dei quali raffigurante anche il disgustoso mostro della terza stagione, disponibile in un Pop! Super-Sized da 6″.

Come riportato anche da ComicBook, i Funko saranno disponibili sia in versione mini sia in versione standard, oppure in un 'pacchetto a sorpresa' da 4 figure.

Le regolari includono Undici, Mike Joyce e Billy bagnino, mentre i Mystery Minis (con rarità da 1/6 a 1/72) vedranno i personaggi di Jim Hopper, Lucas Sinclair, Will Byers, Undici, Undici in versione da battaglia, Max Mayfield, Steve (con un gelato), Mike Wheeler, Joyce Byers, Dustin Henderson, Billy, Karen Wheeler, Erica Sinclair e Nancy Wheeler. La lista completa la trovate nel sito ufficiale del produttore.

Ma non solo: Amazon ha aperto i preordini anche per una versione 'Yellow Outfit' di Undici, disponibile al costo di 11,99 dollari (ma ancora priva di una data di rilascio ufficiale), mentre la catena Target distribuirà una figure di Undici con in braccio un orsacchiotto.

State facendo spazio sulle mensole della vostra camera per la nuova invasione di Funko! Pop a tema Stranger Things?