Stranger Things 3: The Game è disponibile con la terza stagione della serie TV

05/07/2019

Il Sottosopra abbraccia la pixel art a 16-bit con Stranger Things 3: The Game, disponibile su PC, console e dispositivi mobile.

Il 4 luglio è tempo di fuochi d'artificio. Quelli che illuminano il piccolo schermo di tutti gli amanti della serialità, che ora possono tornare ad esplorare il Sottosopra.

Da ieri, è infatti disponibile sul catalogo di Netflix la terza stagione di Stranger Things, serie TV già cult ideata dai fratelli Duffer. Lo show ci trasporta nella cittadina di Hawkins del 1985, con i giovani protagonisti alle prese con i turbamenti e i primi amori dell'adolescenza, senza dimenticare mostruose minacce sovrannaturali e la costante caccia governativa ai danni di Eleven e dei suoi coraggiosi compagni.

Un evento squisitamente pop, che non poteva lasciare indifferente neppure l'universo videoludico.

Non solo perché, da ieri, tutti i giocatori della Battle Royale di Epic Games potranno partecipare all'ancora misterioso evento crossover Fortnite x Stranger Things, ma anche e soprattutto per l'uscita - in concomitanza con lo show - del videogioco ufficiale, visto in azione nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles.

Il titolo, Stranger Things 3: The Game, è sviluppato dai ragazzi di BonusXP sotto la supervisione della stessa Netflix, nelle vesti di publisher. E tocca i lidi di un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio, vale a dire PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone/tablet Android. Si tratta di un'avventura con elementi ruolistici dallo spiccato stile retrò, che molto deve ai picchiaduro a scorrimento dell'indimenticabile - e indimenticata! - era a 16-bit:

Proprio come nella serie, il gioco di squadra è fondamentale in Stranger Things 3: The Game. Andremo a rivivere i momenti salienti della terza stagione del serial, con pieno supporto al multiplayer cooperativo locale per due giocatori. Sono inclusi ben 12 personaggi da sbloccare, ognuno con abilità uniche che potranno essere sfruttate per sconfiggere i nemici e risolvere i puzzle disseminati per la cittadina di Hawkins.

