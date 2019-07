Troppe sigarette in Stranger Things: scatta la polemica

TV News

05/07/2019

Netflix bandirà le scene con le sigarette dalle prossime produzioni dedicate al pubblico di giovani: la decisione è arrivata dopo la polemica su Stranger Things.

Il 4 luglio 2019 ha debuttato Stranger Things 3 e l’organizzazione no-profit Truth Initiative ha puntato il dito contro la serie, costringendo Netflilx a correre ai ripari. L’organizzazione è impegnata in una battaglia contro l’uso del tabacco e ha condotto uno studio su 13 serie televisive, scelte tra quelle più popolari trai i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Nell’elenco compaiono The Walking Dead, Orange Is The New Black, American Horror Story, Unbreakable Kimmy Schmidt, Stranger Things, House of Cards, Modern Family, La fantastica signora Maisel, Once Upon a Time, Gap Year, Fuller House e Daredevil. Lo studio ha contato tutte le scene caratterizzate dalla presenza di sigarette in mano o in bocca a un personaggio, appoggiate in un posacenere, messe in bella mostra su uno scaffale o chiuse all’interno di un pacchetto perfettamente visibile.

Le scene più frequenti (54%) sono quelle che ritraggono un personaggio nell'atto di fumare e la maggior parte delle volte si tratta di uno dei protagonisti principali. Ebbene, la stagione 2 di Stranger Things è risultata quella con il maggior numero di scene incriminate, con un aumento rispetto alla stagione 1 del 44%. Si è cioè passati da 182 scene della prima stagione a ben 262 nella seconda.

The most popular streaming TV shows also top the list of shows with the most tobacco imagery. Even though the situation is getting worse, there’s hope that producers of video content will enact strong policies restricting tobacco. https://t.co/24tWQfNpb7 via @USATODAY & @billkev — Truth Initiative (@truthinitiative) July 2, 2019

Stranger Things è seguita a ruota dalla stagione 4 di Unbreakable Kimmy Schmidt con 292 scene (la stagione precedente ne conteneva solo 9), dalla stagione 6 di Orange Is The New Black con 233 scene e dalla stagione 6 di House of Cards con 54 scene. La più rispettosa è risultata Daredevil.

Il Presidente di Truth Initiative ha dichiarato:

Stiamo assistendo a una pervasiva riemersione delle immagini sul fumo, che sta affascinando e normalizzando di nuovo una dipendenza mortale e sta mettendo i giovani nel mirino dell’industria del tabacco.

Secondo i dati pubblicati dall’organizzazione, i giovani maggiormente esposti alle immagini legate al tabacco sono più inclini a iniziare a fumare rispetto ai loro coetanei vittime di una minore esposizione. Pare che le probabilità siano addirittura doppie.

Di fronte a questi risultati, Netflix ha dovuto prendere una posizione e ha dichiarato che tutti i prossimi prodotti destinati a un pubblico di giovani escluderanno le scene con il fumo, verranno bandite anche le sigarette elettroniche. La disposizione sarà applicata con rigore, tranne nelle scene in cui il fumo è funzionale alla storia o serve a definire il carattere di un personaggio. Un portavoce di Netflix ha sottolineato il rispetto della compagnia per l'espressione artistica, ma ha anche aggiunto:

Riconosciamo che il fumo è dannoso e che quando viene ritratto in maniera positiva sullo schermo può influenzare negativamente i più giovani.

Netflix ha anche promesso che saranno prodotti dei contenuti informativi sul fumo a partire dalla fine dell’anno.