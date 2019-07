Zendaya si congratula con Halle Bailey per il ruolo di Ariel: arrivano le prime fanart

CinemaCelebrity

di Giacinta Carnevale - 05/07/2019 12:35 | aggiornato 05/07/2019 12:51

L'annuncio del casting di Halle Bailey nel ruolo di Ariel nel prossimo live-action de La Sirenetta, ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan del classico Disney.

5 condivisioni

Nei giorni scorsi Disney ha ufficializzato l'ingaggio della giovane Halle Bailey nel nuovo adattamento live-action del classico d'animazione de La Sirenetta, dove interpreterà la principessa Ariel.

La notizia ha provocato reazioni contrastanti tra i fan che si sono letteralmente scatenati sui social: c'è chi si è detto entusiasta di questa scelta innovativa e chi invece contrariato dall'idea di cambiare totalmente la fisionomia della principessa rispetto al film originale.

Tuttavia sono state molte le star di Hollywood che hanno apprezzato e condiviso il casting di un'attrice afro-americana nel ruolo di Ariel. Tra queste anche la superstar Zendaya, co-protagonista di Tom Holland in Spider-Man: Far From Home, si è congratulata con la Bailey pubblicando un post su Twitter in cui ha mostrato tutto il suo entusiasmo.

Prima che arrivasse la conferma ufficiale dell'ingaggio di Halle Bailey, erano molte le indiscrezioni che circolavano sul web e che volevano Zendaya come la candidata principale per interpretare la celebre principessa Disney. La giovane attrice ha però negato di aver avuto contatti con la casa di Topolino, nonostante trovasse il ruolo molto allettante.

I just know that Halle Bailey is going to be an amazing Ariel in The Little Mermaid remake.



Her vocals are outstanding and amazing - imagine what her singing Part of Your World is going to sound like. pic.twitter.com/ao7yUHjh0r — 🖤 (@acursedlove) July 3, 2019

Zendaya non è stata l'unica a complimentarsi con la Bailey. Anche l'attrice Candice Patton, che aveva ricevuto critiche dopo essere stata scritturata nel ruolo di Iris West-Allen in The Flash, ha voluto inviare le sue congratulazioni alla giovane collega invitandola a non lasciarsi rovinare questo momento speciale.

Exciting to hear that Halle from @chloexhalle will be playing the beloved Ariel! 🧜🏾‍♀️



Do not let them steal your joy over this moment. 💜



Congratulations! — Candice Patton (@candicepatton) July 3, 2019

È emozionante sentire che Halle interpreterà l'amatissima Ariel. Non lasciare che ti rubino la gioia in questo momento.

Oltre ai commenti, positivi e negativi, sui social sono apparse anche le prime fanart che mostrano come potrebbe essere la giovane cantante e attrice Halle Bailey nei panni della principessa Disney.

L'utente Twitter BossLogic ha creato un'immagine molto interessante (che è anche una parodia con il Deadpool di Ryan Reynolds sullo sfondo) dove vediamo la Bailey in versione sirenetta, con i capelli rossi come quelli della protagonista del classico d'animazione Disney del 1990.

Anche la famosa designer e illustratrice statunitense di origine cinese Alice X. Zhang, meglio nota come AliceXZ, ha deciso di realizzare un incredibile disegno che ritrae Halle Bailey nei panni della principessa Ariel.

Warm-up painting because I am SO INCREDIBLY HERE FOR IT #TheLittleMermaid @chloexhalle pic.twitter.com/kWom3RE9tq — Alice X. Zhang (@alicexz) July 4, 2019

Ed ecco un'altra delle fanart che stanno comparendo una dopo l'altra sul web:

Al momento quello che sappiamo sul live-action de La Sirenetta è che la pellicola sarà diretta da Rob Marshall, già regista del sequel di Mary Poppins, con la sceneggiatura che è stata scritta da David Magee. Il compositore Alan Menken firmerà nuovamente la colonna sonora insieme a Lin-Manuel Miranda.

Il cast include poi Jacob Tremblay (Room) come Flounder, il migliore amico di Ariel, e l'attrice Awkwafina (Crazy & Rich), nei panni dello stralunato gabbiano Scuttle. Disney potrebbe presto ingaggiare anche Melissa McCarthy, candidata all'Oscar per Copia Originale, per il ruolo della strega del mare Ursula.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono le prime fanart di Halle Bailey nelle vesti di Ariel?