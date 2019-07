Giffoni2019: il 24 luglio, una speciale proiezione per Il Re Leone

Cinema

08/07/2019 15:19 | aggiornato 08/07/2019 15:24

Il Re Leone arriva in anteprima in Italia al Giffoni Film Festival. Per l'occasione, è previsto anche un incontro con i doppiatori di Timon e Pumbaa: Edoardo Leo e Stefano Fresi.

1 condivisione

Il Re Leone di Jon Favreau arriverà nelle sale italiane il 21 agosto, per farci riscoprire uno dei Classici Disney più amati in una veste inedita, creata con la magia della computer grafica.

Ma, a circa un mese dal suo debutto ufficiale, alcuni fortunati spettatori potranno ammirare questo remake in occasione di una proiezione in lunga originale (coi sottotitoli in italiano). L'evento è fissato per mercoledì 24 luglio, nel contesto del Giffoni Film Festival, dove la pellicola sarà oggetto dello scrutinio dei Jurors della 49esima edizione.

HD Giffoni Film Festival / Disney

Walt Disney Company Italia ha inoltre organizzato un incontro speciale per i giffoners. Edoardo Leo e Stefano Fresi, che prestano le loro voci a Timon e Pumbaa nella versione italiana del film, saranno infatti presenti alla manifestazione. I due attori si troveranno in Sala Truffaut per un appuntamento con i presenti.

L'edizione 2019 del Giffoni Film Festival si terrà dal 19 al 27 luglio. Saranno ben 101 i film in concorso presenti all'evento, che conterà sulla presenza di grandi ospiti italiani e internazionali. Tra i nomi già annunciati si contano, ad esempio, anche quelli di Elle Fanning, Woody Harrelson, Natalia Dyer e Charlie Heaton.

Il Re Leone sarà nei cinema italiani a partire dal 21 agosto. La storia ricalcherà quella del Classico Disney, seguendo le vicende del leoncino Simba, costretto a lasciare la propria casa (e il proprio regno) in seguito alla morte improvvisa del padre, il Re Mufasa. Vittima delle macchinazioni dello zio Scar, il piccolo trova rifugio grazie a una curiosa coppia di amici, i simpatici Timon e Pumbaa. È con il loro aiuto, e quello della leonessa Nala, che una volta adulto Simba verrà a conoscenza della verità e s'imbarcherà in una missione per salvare il suo branco e riprendere ciò che gli spetta di diritto.