Sabato 20 luglio, la Hall H ospiterà il panel degli Studi Marvel, che per l'occasione dovrebbero svelare i piani per la già attesissima Fase 4.

Mancava solo la conferma ufficiale, e finalmente anche quella è arrivata.

Nel 2019, gli Studi Marvel faranno il loro grande, atteso ritorno nella Hall H in occasione del San Diego Comic-Con, la stessa convention dove nel 2010 il regista Joss Whedon presentò al mondo il cast ufficiale del primo Avengers. La data da ricordare è quella di sabato 20 luglio alle 17:15 PST (le 2:15 del mattino di domenica 21 luglio in Italia).

L'appuntamento è attesissimo, e per molti motivi. Prima di tutto, il panel sarà un'occasione per commentare la chiusura della cosiddetta Infinity Saga, che si è da poco conclusa con gli eventi di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home (nei cinema italiani dal 10 luglio). In secondo luogo, la tanto vociferata reunion dei Vendicatori originali (con qualche ospite aggiuntivo) potrebbe consumarsi proprio in questa sede. E questi potrebbero essere gli eventi meno allettanti del panel.

Nei novanta minuti a sua disposizione, il presidente degli Studi Marvel (Kevin Feige) potrebbe infatti fare fede alla sua promessa di svelare al pubblico le prime informazioni concrete sulla Fase 4 dei film Marvel. In passato ci è stato anticipato che la Phase 4 durerà circa 5 anni, ma fino ad oggi non è stato rivelato ufficialmente nessun titolo della line-up che vedremo prossimamente. Nemmeno Black Widow, da cui continuano ad arrivarci immagini dal set, è stato infatti annunciato in via ufficiale dagli Studi Marvel.

Ma se è quasi certo che da San Diego arriverà qualche informazione in più sul film con Scarlett Johansson (il cast completo e magari un logo e qualche immagine e dettagli sulla trama), è più difficile indovinare con esattezza quali altre pellicole potrebbero essere presenti al panel. Negli ultimi mesi, si è parlato molto di The Eternals (Gli Eterni), di Shang-Chi e di alcuni sequel molto appetibili, da Doctor Strange 2 e Captain Marvel 2 fino a un terzo capitolo di Spider-Man (che, anche alla luce dei recenti incassi di Far From Home, sembra davvero inevitabile). Non è escluso, poi, che arrivino nuove informazioni sulle serie per la piattaforma Disney+.

Il MCU, inoltre, sarà presente al Comic-Con almeno in altre due forme: il panel Writing Avengers: Endgame, previsto per venerdì 19 luglio, dove Christopher Markus e Stephen McFeely sveleranno alcuni retroscena del blockbuster del 2019, e un altro interamente dedicato ai Fratelli Russo, incentrato anche sui loro prossimi progetti.

In attesa di tutti gli annunci dei Marvel Studios in arrivo a luglio, ricordiamo che questo appuntamento estivo non sarà l'unico, grande incontro da non perdere. Anche in occasione della D23 Expo (23-25 agosto), infatti, sono attesi aggiornamenti e novità sul futuro dell'universo Marvel. E, visto che proprio qui verranno presentate ufficialmente ghiotte novità sul servizio Disney+, è facile che sarà in questo secondo appuntamento che scopriremo di più sulle serie TV di Loki, WandaVision, e sugli altri progetti streaming legati al MCU.