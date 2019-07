Il primo LEGOLAND Water Park d'Europa aprirà all'interno di Gardaland

LEGO e IKEA e il progetto per giocare di più in casa (senza calpestare mattoncini!)

Il parco acquatico va così ad aggiungersi alle tantissime attrazioni presenti al Gardaland Resort e per accedervi sarà necessario acquistare un biglietto speciale dedicato. Il noto complesso si estende su una superficie di oltre 350mila metri quadri e vanta già il SEA LIFE Aquarium , primo ed unico acquario tematizzato disponibile in Italia.

Il brand LEGO è di caratura internazionale e contribuirà sicuramente a rafforzare la posizione di Gardaland Resort come primaria destinazione turistica a livello europeo e a posizionarsi come top player nell’offerta del divertimento per famiglie.

Il LEGOLAND Water Park di Gardaland, oltre ad essere il primo in Europa, sarà anche l'unico al mondo a sorgere in un parco non a marchio Legoland. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il CEO del parco divertimenti italiano, Aldo Maria Vigevani :

Una bella notizia per i visitatori italiani che potranno divertirsi con le nuove attrazioni che saranno disponibili all'interno del noto parco divertimenti situato vicino al Lago di Garda, in provincia di Verona.

In arrivo un'importante novità per la stagione estiva 2020 di Gardaland Resort: nel noto parco divertimenti aprirà il primo LEGOLAND Water Park d'Europa.

