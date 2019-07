Il Re Leone, Marco Mengoni sarà la voce di Simba adulto

Cinema

di Giacinta Carnevale - 08/07/2019 12:47 | aggiornato 08/07/2019 12:52

Il cantante di Ronciglione, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, ha annunciato che sarà il doppiatore italiano di Simba adulto nel live-action de Il Re Leone.

Sarà Marco Mengoni la voce italiana di Simba nella rivisitazione in chiave live-action de Il Re Leone diretta da Jon Favreau. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore di Ronciglione attraverso un video postato sulla propria pagina Facebook ufficiale.

Nel filmato vediamo Mengoni suonare e intonare al pianoforte il celebre brano Can You Feel The Love Tonight di Elton John nella versione italiana. Dopo lo schermo diventa all'improvviso nero e poi appare il logo del film con il cantante che pronuncia le sue prime parole:

Io sono Simba, figlio di Mufasa.

Per Marco Mengoni non si tratta della sua prima apparizione come doppiatore in un film d'animazione. L'artista italiano infatti aveva già fatto parte del cast di Lorax, pellicola prodotta da Illumination Entertainment, dove interpretava il co-protagonista Once-ler.

Il Re Leone, nel nuovo trailer Scar invita Simba a fuggire

Disney ha diffuso online un nuovo e spettacolare trailer de Il Re Leone che ci mostra diverse sequenze inedite compresa una delle scene più iconiche del classico d'animazione del 1994: la tragica morte di Mufasa e la fuga di Simba.

Nel video, pubblicato dagli Studios Disney su Twitter, vediamo il piccolo Simba mentre gioca con suo padre Mufasa sotto il sole caldo della savana africana e il perfido Scar insieme alle sue iene nel cimitero degli elefanti.

Ed ecco arrivare la famosa scena dopo la morte di Mufasa con Scar che invita Simba a fuggire dalla savana e non tornare mai più. Il filmato si conclude con il ritorno del Re Leone, pronto a riconquistare il suo regno, e lo scontro finale con suo zio.

Il live-action de Il Re Leone, basato sulla sceneggiatura firmata da Jeff Nathanson, racconterà la storia del piccolo Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, destinato a diventare il nuovo re dell'assolata savana africana. Il cucciolo di leone, aiutato da Nala e dai suoi nuovi amici Timon e Pumbaa, dovrà però vedersela con il suo perfido zio Scar che farà di tutto per conquistare il regno.

Nel cast di doppiatori originali troviamo star del calibro di Donald Glover, nel ruolo di Simba adulto, l'icona del pop mondiale Beyoncé Knowles, nella parte di Nala, James Earl Jones, che torna nel ruolo di Mufasa e Alfre Woodard, nei panni della madre di Simba Sarabi. Presenti poi Chiwetel Ejiofor, come il perfido Scar, John Oliver, come Zazu, Billy Eichner e Seth Rogen rispettivamente come Timon e Pumbaa.

La pellicola, basata sul classico d'animazione Disney del 1994, arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 agosto 2019.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere Marco Mengoni nei panni di Simba ne Il Re Leone?