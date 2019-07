It - Capitolo due, un nuovo spot invita a godersi l'estate

Cinema

di Simona Vitale - 08/07/2019 12:43 | aggiornato 08/07/2019 12:47

Il nuovo spot promozionale in italiano di IT: Capitolo Due ci invita a godere appieno dell'estate, visto che al nostro rientro ad attenderci ci sarà Pennywise. Ecco il breve, ma terrificante, filmato.

Il caldo afoso di questa estate ormai entrata nel clou potrebbe presto lasciare spazio a tanti brividi. E non parliamo di brividi di freddo, quanto di terrore. Quelli che IT: Capitolo Due è pronto a regalarci, mostrandoci cosa ne sarà dei Perdenti ormai adulti ancora una volta alle prese con il mostruoso Pennywise.

In apertura dell'articolo, infatti, potete gustarvi il primo spot italiano dell'attesissimo sequel diretto da Andy Muschietti. Il filmato ci invita a goderci l'estate, visto che al nostro rientro, pronto ad aspettarci, ci sarà lui: Pennywise in persona. Pochi, terrificanti, secondi che annunciano l'uscita di uno dei film sicuramente più attesi del 2019. Del resto, IT: Capitolo Uno ha messo d'accordo pubblico e critica e con un incasso di oltre 700 milioni di dollari a livello globale è diventato l'horror di maggior successo commerciale della storia del cinema (battendo L'esorcista).

IT: Capitolo Due (che come il primo film si basa sul best seller omonimo di Stephen King) vedrà i Perdenti adulti tornare a Derry in virtù di una promessa fatta 27 anni prima. Il gruppo si sarebbe riunito nella propria cittadina natale se IT un giorno fosse tornato in cerca di sangue e vendetta. E così è stato. La mostruosa entità capace di trasformarsi nelle paure più profonde dei nostri protagonisti è pronta a seminare di nuovo terrore in Bill, Beverly e il resto dei Perdenti.

Il cast di questo sequel comprende sia tutti i giovani attori che abbiamo conosciuto in IT: Capitolo Uno (che torneranno sotto forma di ricordi o flashback) che veri e propri mostri sacri del cinema come James McAvoy e Jessica Chastain. I due attori interpreteranno rispettivamente Bill Denbrough e Beverly Marsh, ormai nel pieno dell'età adulta e alle prese con i propri demoni personali. Il resto del cast comprende Bill Hader nei panni di Richie, Isaiah Mustafa in quelli di Mike, Jay Ryan come Ben, James Ransone nei panni di Eddie e Andy Bean nel ruolo di Stanley.

Il mostro Pennywise sarà nuovamente interpretato da un superbo Bill Skarsgård, molto apprezzato nei panni del clown più malvagio del cinema.

IT: Capitolo Due arriverà nei nostri cinema il 5 settembre 2019. Siete pronti a vivere attimi di puro terrore?