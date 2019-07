Cinema

di Giacinta Carnevale - 08/07/2019 16:37 | aggiornato 08/07/2019 16:42

Angelina Jolie è una Malefica sempre più perfida nel nuovo trailer di Maleficent: Signora del male, pellicola sequel diretta da Joachim Rønning e in uscita nel mese di ottobre.

17 condivisioni

Disney ha diffuso online il nuovo trailer di Maleficent: Signora del male, il sequel della pellicola live-action del 2014 che vede protagoniste Angelina Jolie nei panni di Malefica ed Elle Fanning in quelli della principessa Aurora.

Il film, inizialmente previsto per maggio 2020, arriverà nelle sale cinematografiche italiane nel mese di ottobre 2019. Nel nuovo filmato - in apertura dell'articolo - sono presenti diverse scene inedite e ci viene mostrata una Malefica molto più cattiva rispetto a quella che avevano lasciato nella prima pellicola.

Basato sulla sceneggiatura firmata da Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, la trama di Maleficent: Signora del male è ambientata diversi anni dopo gli eventi del capitolo precedente dove abbiamo scoperto le origini di Malefica e i motivi che l'hanno spinta a diventare malvagia.

Disney

Nel sequel verrà approfondito ancora di più il rapporto tra la fata con le corna e la futura regina Aurora. Le due donne dovranno unire le forze per combattere nuovi nemici e difendere la brughiera e tutte le creature magiche. Per farlo dovranno formare una nuova alleanza con la Regina Ingrid, interpretata da Michelle Pfeiffer, ma Malefica non si fiderà della nuova arrivata.

Nel cast stellare del film ritroveremo, oltre ad Angelina Jolie ed Elle Fanning, anche Sam Riley, nella parte di Fosco, Imelda Staunton, nei panni della fatina Giuggiola, Juno Temple, in quelli della fatina Verdelia e Lesley Manville, nel ruolo della fatina Fiorina. Tra le new entry invece figurano Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor e Harris Dickinson, che interpreta il Principe Filippo.

Non ci resta che attendere l'uscita di Maleficent: Signora del male prevista in Italia il 17 ottobre 2019, per rivedere le nostre protagoniste in azione nel nuovo film Disney.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto il nuovo trailer di Maleficent: Signora del male?