Mariah Carey stravince la Bottle Cap Challenge (senza calci)

The Mask, in arrivo un reboot al femminile?

Chi sarà il prossimo ad accettare la sfida? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Nel video pubblicato su Instagram, la cantante fissa intensamente la bottiglia di fronte a lei e imita alcune mosse di arti marziali prima di intonare una sola nota . E come per magia, il tappo vola via!

Alla lista di celebrità che hanno preso parte alla sfida, c'è anche il nome di Mariah Carey che, a differenza dei suoi colleghi, ha trovato un modo alternativo per far saltare il tappo della bottiglia: ha semplicemente fatto uso della sua straordinaria e inconfondibile potenza vocale.

La Bottle Cap Challenge non ha un fine altrettanto nobile, ma sta comunque riscuotendo tanto successo. Il primo a cimentarsi nell'impresa è stato il lottatore di arti marziali, Roman Kambur e dopo di lui è stata la volta del collega Karo Pashikyan. Quest'ultimo ha ben pensato di estendere la sfida ad altri, nominandoli nel video caricato su Instagram come era successo anni fa con la Ice Bucket Challenge.

Non è la prima sfida lanciata sul web: qualche anno fa, era il 2014, è stato il turno della Ice Bucket Challenge, l'iniziativa volta a raccogliere fondi per la ricerca sulla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica.

