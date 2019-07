Mulan: la leggendaria guerriera Disney nel primo trailer del live-action

Cinema

A sorpresa Disney ha rilasciato online il primo trailer ufficiale italiano di Mulan, il nuovo adattamento live-action diretto dalla regista neozelandese Niki Caro.

La leggendaria guerriera cinese è tornata nel primo trailer ufficiale di Mulan, rivisitazione in chiave live-action diretta dalla regista Niki Caro (La signora dello zoo di Varsavia) e basata sul classico d’animazione Disney del 1998. La pellicola arriverà nelle sale italiane nella primavera del 2020. A vestire i panni dell’eroina Disney è l’attrice cinese Liu Yifei (L'impero proibito).

Nel cast internazionale poi troviamo Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) nel ruolo del Comandante Tung, Jason Scott Lee (La tigre e il dragone 2) in quello di Böri Khan, Yoson An (Shark – Il Primo Squalo) nei panni di Cheng Honghui, Gong Li (Memorie di una Geisha) in quelli di Xianniang e Jet Li (Arma Letale 4) è invece l’Imperatore.

Oltre al trailer, gli Studios Disney hanno pubblicato anche il primo poster ufficiale della pellicola di Niki Caro. Nella locandina, che omaggia il film d'animazione originale, possiamo dare un primo sguardo ravvicinato alla celebre guerriera la cui epica storia appartiene ai racconti popolari cinesi.

Mulan: la sinossi ufficiale del film

La trama ruota intorno a Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, che decide di arruolarsi nell’Armata Imperiale cinese al posto del padre malato per combattere gli invasori del Nord. Per farlo però dovrà travestirsi da uomo: il decreto dell’Imperatore della Cina infatti non permette alle donne di diventare delle guerriere.

Dopo essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan dovrà affrontare molte prove nel suo cammino e trovare la propria forza interiore dimostrando a tutti il suo vero valore. Durante il suo epico viaggio riuscirà a diventare una delle più grandi guerriere che la Cina abbia mai conosciuto.

Basata sul poema narrativo “La ballata di Mulan”, la sceneggiatura di Mulan è stata firmata da Rick Jaffa & Amanda Silver ed Elizabeth Martin & Lauren Hynek. Il nuovo live-action Disney è prodotto da Jason T. Reed, Chris Bender e Jake Weiner mentre tra i produttori esecutivi figurano Barrie M. Osborne, Bill Kong e Tim Coddington.

La pellicola, come sappiamo, presenterà delle differenze rispetto al film d'animazione originale e, stando ad alcune indiscrezioni, oltre all'assenza del comandante Li Shang, potremmo non rivedere nemmeno il simpatico draghetto Mushu.

Il live-action di Mulan arriverà nei cinema statunitensi il 27 marzo 2020.

