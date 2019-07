Un nuovo film dedicato ai Digimon si presenta con un primo teaser

Animazione

08/07/2019

All'Anime Expo arriva l'annuncio di un ultimo film dedicato ai Digimon che vedrà come protagonisti Tai e Agumon e tutti i personaggi della primissima serie.

I Digimon sono pronti a festeggiare il loro 20esimo anniversario il prossimo anno con un ultimo film dedicato ai personaggi storici conosciuti con la primissima serie animata. L'ultimo lungometraggio animato sarà intitolato Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, e vedrà i protagonisti originali, come Tai e Yamato (Matt nella versione italiana), sulla ventina d'anni in questa nuova avventura.

Durante l'Anime Expo tenutosi a Los Angeles lo scorso weekend è stato rilasciato da Toei Animation un primo teaser trailer che annuncia la battaglia finale che dovranno affrontare Tai e Agumon.

In questo primo breve trailer possiamo vedere Tai, con un nuovo Digivice, insieme ad Agumon pronto ad affrontare un misterioso nemico che sta per sfondare le barriere tra il mondo reale e quello virtuale.

Il film uscirà in Giappone il 21 febbraio del 2020, alla regia ci sarà Tomohisa Taguchi, alla sua prima esperienza con questo franchise, mentre in passato si era dedicato a dirigere i film dedicati al videogioco Persona. Alla sceneggiatura invece tornerà Akatsuki Yamatoya che aveva già realizzato lo script per la serie originale. Tra i ritorni della prima serie animata abbiamo anche Hiromi Seki come supervisore, Katsuyoshi Nakatsuru come character designer e Kenji Watanabe come Digimon designer.

Anche il cast dei doppiatori sarà lo stesso dei recenti film della serie Digimon Adventure Tri e includeranno Natsuki Hanae come Taichi Yagami, Yoshimasa Hosoya nel ruolo di Yamato Ishida, Suzuko Mimori come Sora Takenouchi, M.A.O nel ruolo di Hikari Yagami, Chika Sakamoto come Agumon, Mayumi Yamaguchi nei panni di Gabumon, Miwa Matsumoto come Patamon,e molti altri.

La serie dei Digimon è stata inizialmente concepita da Bandai, Toei Animation e WiZ nel 1997 cavalcando l'onda del successo degli animali virtuali nati con il Tamagotchi. Tra il 1999 e il 2000 è uscita la prima stagione dell'anime chiamata Digimon Adventure, che narra di un mondo virtuale nato dalla tecnologia umana che è poi diventato indipendente. All'interno di questo mondo vivono i Digital Monsters, creature virtuali che popolano queste terre.

La prima serie si focalizzava sul rapporto tra alcuni bambini finiti all'interno del mondo virtuale, chiamati i prescelti, e i Digimon che si legheranno a loro. Grazie al potere del loro legame i Digimon saranno in grado di "Digievolvere" in forme più potenti per affrontare i tanti pericoli del mondo virtuale e impedire che il male si propaghi anche in quello reale.

Cosa ne pensate di questo ultimo film dedicato ai protagonisti della prima serie di Digimon? Vi è venuta la nostalgia?

Fonte: Comicbook