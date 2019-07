Spider-Man: Far From Home sfiora i 600 milioni al botteghino internazionale

Cinema

di Marcello Paolillo - 08/07/2019 12:15 | aggiornato 08/07/2019 12:15

Spider-Man: Far From Home ha superato i 395 milioni di dollari durante i suoi primi 10 giorni di programmazione negli Stati Uniti, avvicinandosi così ai 600 milioni complessivi in tutto il mondo.

L'Uomo Ragno tornerà nei cinema italiani il prossimo 10 luglio con Spider-Man: Far From Home, seconda avventura da solista dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland.

La pellicola ha guadagnato 39,3 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione negli Stati Uniti (lo scorso 2 luglio) e, come riportato da Variety, il film di Jon Watts si appresa ora a toccare un altro traguardo realmente sorprendente.

Far From Home ha infatti superato i 395 milioni di dollari durante i suoi primi 10 giorni di programmazione negli USA, avvicinandosi così ai 600 milioni complessivi ottenuti in tutto il mondo.

Più nel dettaglio, parliamo per ora di un totale internazionale di 580 milioni di dollari (di cui 185 milioni ottenuti negli Stati Uniti in appena sei giorni), superando così gli altrettanto ottimi risultati di Captain Marvel e del precedente Spider-Man: Homecoming, nel medesimo lasso di tempo.

Ma non solo: Spider-Man Far From Home è stato lanciato in 63 mercati esteri durante il primo fine settimana di luglio, portando a casa ben 238 milioni di dollari: tra questi, la Corea del Sud con 33,8 milioni, seguita dal Regno Unito con 17,8 milioni e dal Messico con 13,9 milioni.

Infine in Cina, il sequel delle avventure di Spidey ha aggiunto al momento altri 30,6 milioni al totale, arrivando così a un complessivo di ben 167 milioni (il film è nelle sale dallo scorso 28 giugno).

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far From Home è previsto nelle sale italiane dal 10 luglio 2019.

Nel cast, oltre a Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man, troviamo anche Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson (è Nick Fury) e Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio).