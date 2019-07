Stranger Things 4, Millie Bobby Brown sa 'delle cose' sul futuro dello show

TV News

08/07/2019

La giovane attrice stuzzica la fantasia dei fan del Sottosopra dichiarando di essere a conoscenza di alcuni particolari sul futuro della serie.

La terza stagione di Stranger Things è disponibile da pochi giorni ma, per alcuni, è già tempo di guardare al futuro della serie Netflix. Le domande sul destino dei vari protagonisti rimangono ancora molte e, per dare un pizzico di mistero al tutto, è intervenuta anche Millie Bobby Brown. L’attrice, che porta sullo schermo il ruolo cruciale di Undici, si è lasciata sfuggire alcune dichiarazioni misteriose durante un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly. Così come riporta Express, infatti, la giovane interprete avrebbe discusso con i creatori dello show, i fratelli Duffer, sul futuro della serie:

I fratelli Duffer sono come fratelli maggiori per me. Per questo ci sentiamo sempre e provo a rubargli indizi e anticipazioni.

Mille, che ricopre anche il ruolo di ambasciatrice UNICEF, rivela perciò di sapere qualcosa a riguardo della possibile quarta stagione dello show Netflix:

So alcune cose, ma niente di approfondito o qualcosa che posso dire. Dovesse mai esserci una stagione quattro, ne saremmo entusiasti. Per adesso, dobbiamo solo aspettare e vedere come i fan accolgono la terza stagione.

Già in passato Millie Bobby Brown era intervenuta sul possibile epilogo di Stranger Things. La fine delle riprese della stagione 3, ad esempio, era coincisa con la pubblicazione di alcuni post su Instagram dal carattere piuttosto malinconico. In molti, allora, ipotizzarono che tale tristezza fosse dovuta proprio alla fine delle avventure di Undici, Mike e tutti gli altri. In seguito, invece, l’attrice aveva spiegato che il tutto era da collegarsi alla sua grande emotività.

Anche Ross Duffer, uno dei due creatori della serie, in passato ha espresso i suoi pensieri sul futuro dello show. In un’intervista a Vulture, infatti, lo sceneggiatore parlava così:

Pensiamo che lo show sia basato su una storia da quattro stagioni. Dobbiamo solo continuare ad adattare la trama. In effetti non so se, arrivati a un certo punto, potremo giustificare il fatto che ai ragazzini accade qualcosa di brutto ogni anno. Se ne devono andare da questa dannata città [si riferisce a Hawkins, Indiana, la cittadina dove è ambientata la serie, n.d.r.]. È ridicolo.

Dichiarazioni ironiche a parte, i fan di Stranger Things potrebbero già avere una certezza. Secondo David Harbour, che nello show porta in scena lo sceriffo Hopper, l’epilogo della storia sarebbe già stato deciso. In attesa di dichiarazioni ufficiali, pertanto, non resta che attendere impazienti.

Secondo voi Stranger Things tornerà con una quarta stagione?