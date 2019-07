The Last of Us - Part II, un leak ha svelato la data d'uscita?

Videogames

di Stefania Sperandio - 08/07/2019 16:39 | aggiornato 08/07/2019 16:43

La nuova opera di Naughty Dog potrebbe arrivare nel 2020: a svelarlo la stessa fonte che aveva anticipato la data d'uscita di Death Stranding.

L'atteso The Last of Us - Part II potrebbe aver finalmente trovato la sua finestra di lancio. A rivelarlo è un leak pubblicato da una fonte che, in precedenza, aveva già anticipato correttamente la data d'uscita di Death Stranding, il nuovo videogioco di Hideo Kojima sviluppato ugualmente con l'appoggio di Sony.

Secondo quanto appreso dalla fonte, l'appuntamento con il ritorno di Ellie su PlayStation 4 sarebbe da attendersi per febbraio 2020. Si tratta della quarta volta che sentiamo parlare di questo periodo di lancio: in precedenza, era stato indicato come quello dell'esordio del gioco da Ashley Johnson (l'attrice che interpreta Ellie), dall'analista David Ahmed e dal giornalista specializzato Jason Schreier.

Se questa data venisse ufficializzata, confermerebbe anche le precedenti voci raccolte da Schreier, che aveva parlato di un'uscita per il gioco di Naughty Dog prima fissata per il 2019, come da indiscrezioni. Secondo il giornalista, per evitare di sovrapporre il gioco a Death Stranding, atteso a novembre, Sony avrebbe però preferito farlo slittare all'anno successivo.

Un'uscita a febbraio porrebbe The Last of Us - Part II nella stessa situazione in cui uscì l'episodio originale: arrivato alla fine della generazione di PlayStation 3, venne infatti considerato dalla critica come il canto del cigno della console.

Rumor: The Last Of Us 2 to launch February 2020 with 4 different editions (Standard Edition, Special Edition, Collector's Edition, Ellie Edition) according to Chinese source (who correctly predicted DS's November 2019 pre-announcement)https://t.co/61EhFQ5Blv



via @ZhugeEX pic.twitter.com/BgGTKXCr9I — Nibel (@Nibellion) July 5, 2019

Secondo la medesima fonte, il ritorno di Ellie sarebbe destinato ad arrivare nei negozi in quattro diverse edizioni, delle quali non sono state diffuse informazioni dettagliate. La prima sarebbe quella standard, la seconda sarebbe una Special Edition, la terza la Collector's Edition e l'ultima una misteriosa Ellie Edition.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi del gioco originale, The Last of Us - Part II consentirà al giocatore di vestire i panni di Ellie nel suo disperato viaggio verso un obiettivo difficilissimo: rimanere in vita. Naughty Dog ha parlato nel dettaglio delle sue idee per il gioco, che vuole immergere il giocatore in una violenza repellente, rappresentando le uccisioni in modo brutale e realistico, sia a livello grafico che a livello psicologico, per la protagonista.

HD Sony Ellie dovrà nascondersi e sporcarsi le mani per sopravvivere

Uscito nel 2013, l'originale The Last of Us ha ottenuto oltre duecento premi come Gioco dell'anno. Tutt'oggi, secondo l'aggregatore Metacritic ha una media voto pari a 95/100 ed è considerato uno dei migliori videogiochi di sempre. Facile, insomma, capire quanto i fan siano impazienti per questo ritorno di Ellie e Joel.