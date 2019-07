Uccello esotico da salvare si rivela invece un gabbiano coperto di curry

Curiosità

08/07/2019

Un gabbiano è stato scambiato per un raro esemplare di uccello esotico. Il motivo? Il poverino era completamente ricoperto di curry ed era diventato arancione.

Lunedì 1 luglio 2019, gli automobilisti della contea inglese del Buckinghamshire si sono ritrovati con una strana sorpresa mentre percorrevano la statale. A bordo strada era fermo un uccello di colore arancione che, a prima vista, sembrava un esemplare esotico.

L’uccello era in evidente difficoltà, non riusciva a volare e aveva uno strano odore simile a quello del curry o della curcuma. I solerti automobilisti hanno deciso così di portare subito il raro esemplare presso la clinica veterinaria Tiggywinkles Wildlife Hospital.

I veterinari della clinica hanno così potuto appurare che non si trattava affatto di un raro uccello esotico, ma di un gabbiamo completamente ricoperto di curry. Come sia finito impanato nella spezia non è dato sapere e neanche i veterinari hanno saputo avanzare delle ipotesi. Hanno, però, subito lavato il povero gabbiano, ribattezzato Vinny.

Libero da tutte le spezie, Vinny ha ritrovato il suo colore originario, si sta riprendendo ed è ancora presso la clinica. La cosa curiosa è che non si tratta del primo gabbiano colorato dal curry e non si tratta neppure del primo caso in Gran Bretagna. Circa 3 anni fa, fu ritrovato un altro gabbiano che aveva tentato di accaparrarsi un pezzo di pollo indiano tikka masala da un bidone per poi finire immerso nel cibo. La veterinaria del Vale Wildlife Hospital nella contea del Gloucestershire dichiarò all’epoca:

Ha davvero sorpreso tutti noi. Non avevamo mai visto nulla di simile prima. Era caduto in una vasca di resti di curry con del pollo. La cosa che ci ha scioccato di più era l’odore. Aveva un odore incredibile e davvero buono.

Insomma, i gabbiani inglesi mostrano una pericolosa preferenza per il curry!