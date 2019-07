Warner Bros.: tutte le uscite Home Video di agosto e settembre 2019

Cinema

di Rina Zamarra - 08/07/2019 09:56 | aggiornato 08/07/2019 10:00

Warner Bros. propone un calendario Home Video davvero eccezionale: ad agosto e settembre 2019 usciranno film come Shazam e La Llorona - Le lacrime del male.

Warner Bros. ha organizzato una grande estate di uscite Home Video. Il 28 agosto 2019, per esempio, arriva in DVD, in 4K Ultra HD e in Blu-ray il più divertente dei supereroi: Shazam. Acquistando l’edizione Home Video avrete la possibilità non solo di rivedere il film con protagonista Zachary Levi, ma anche di accedere ai contenuti extra qui sotto:

DVD

Who is Shazam?

Blu-ray

Un fumetto in movimento esclusivo: SUPERHERO HOOKY

Inizio e finale alternativi

Scene eliminate

Le gag

Video delle audizioni

Sul set con Zachary Levi

La storia di Shazam

Il 28 agosto è prevista anche l’uscita di La Llorona - Le lacrime del male, il nuovo capitolo appartenente all’universo horror di The Conjuring. La Llrona è un personaggio del folclore messicano. Si tratta di una donna intrappolata tra il Paradiso e l’Inferno e colpevole di aver annegato i propri figli in preda a un raptus. Il film è ambientato a Los Angeles negli anni ’70 e racconta la storia di un’assistente sociale, che non prende sul serio l’avvertimento di una madre e finisce in uno spaventoso regno soprannaturale con i suoi bambini.

Le edizioni Home Video del film con Linda Cardellini e Raymond Cruz contengono i seguenti bonus:

DVD

The making of a movie monster

Blu-ray

The Myth of La Llrona

Behind the curse

The making of a movie monster

Scene eliminate

Gli storyboard

Il 12 settembre 2019, invece, arriva Pokémon - Detective Pikachu nei formati DVD e Blu-ray. Potrete rivedere da casa la prima avventura live-action dei Pokémon, che ha inizio quando il detective privato Harry Godman sparisce misteriosamente. A risolvere il caso della scomparsa di Godman, ci saranno il giovane figlio Tim e Detective Pikachu. L’edizione Home Video contiene il bonus extra: My Pokémon Adventure.

Qualche giorno dopo, e precisamente il 19 settembre, è la volta di Godzilla II - King of The Monsters. Il film di Michael Dougherty sarà disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. In questo capitolo, Godzilla sarà costretto a scontrarsi con terribili creature mostruose, tra cui Mothra, Rodan e Ghidorah.

Il calendario di uscite è ancora molto ricco e prevede il 12 settembre Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar. Il film, presentato al Festival di Cannes 2019, uscirà in DVD, accompagnato nello stesso giorno dal boxset speciale Pedro Almodóvar Collection che include film come Volver - Tornare, Gli abbracci spezzati, Gli amanti passeggeri, Julieta, La pelle che abito e anche Dolor y Gloria.

A settembre sono previsti diversi boxset speciali. Qui sotto, l’elenco completo:

Batman - 4 Steelbook 4K Ultra HD - uscita 12 settembre

Stanley Kubrick Collection Blu-ray - uscita 12 settembre

Steven Spielberg Collection Blu-ray - uscita 12 settembre

Alfred Hitchcock Collection DVD - uscita 12 settembre

Woody Allen Collection DVD - uscita 12 settembre

James Dean Collection DVD - uscita 12 settembre

Clint Eastwood Collection DVD - uscita 12 settembre

Tolkien Franchise DVD - uscita 12 settembre

Buone notizie anche per i fan delle serie TV. Il 12 settembre escono True Detective - stagione 3 e DC’s Legends of Tomorrow - stagione 3. Entrambe le serie saranno in vendita nei formati DVD e Blu-ray con tanti bonus extra.

Contenuti speciali True Detective 3 - formato Blu-ray:

Scene inedite

Progettare le Decadi

La musica della stagione 3

Extended cut dell’episodio finale

Contenuti speciali DC’s Legends of Tomorrow 3 - formato DVD

L’epico evento crossover dei Supereroi DC con Arrow, The Flash e Supergirl

4 Inserti inediti - Dietro il Crossover: Crisi su Terra-X, Il Meglio dell’Incontro della DCTV al Comic-Con di San Diego 2017, I Calibratori del Tempo: Leggende Unite! e Teatro della Post Produzione.

Scene inedite

Le gag

Contenuti speciali DC’s Legends of Tomorrow 3 - formato Blu-ray

L’epico evento crossover dei Supereroi DC con Arrow, The Flash e Supergirl

4 Inserti inediti - Dietro il Crossover: Crisi su Terra-X, Il Meglio dell’Incontro della DCTV al Comic-Con di San Diego 2017, I Calibratori del Tempo: Leggende Unite! e Teatro della Post Produzione.

Scene inedite

Le gag

4 epici episodi dell’evento crossover dei Supereroi DC con Arrow, The Flash e Supergirl

Infine, il 12 settembre 2019 esce la quinta stagione di The 100 in formato DVD. Saranno disponibili tutti gli episodi e i contenuti extra The 100: redenzione e rinascita, le gag e The 100: incontro al WonderCon 2018.